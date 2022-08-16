Войти
Интерфакс-АВН

Путин заявил, что многие образцы российского оружия на десятилетия опережают зарубежные аналоги

394
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Российское высокоточное, а также основанное на новых физических принципах оружие опережает иностранные аналоги на годы и десятилетия и значительно превосходит их по тактико-техническим характеристикам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил", - сказал он, выступая на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр 2022.

Путин пояснил, что "речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах".

"Многие из них на годы, а, может быть, на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
22.01.2021
Первый истребитель Су-57 поступил в авиаполк Южного военного округа
16.11.2020
"Тосочки", "Шмели" и роботы-разведчики. Чем вооружаются военные химики России
26.08.2020
The National Interest (США): Россия разрабатывает беспилотный вариант танка Т-14 «Армата»?
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
02.12.2019
СМИ сообщили о первых испытаниях ракеты "Кинжал" в Арктике
22.06.2015
Военно-морской акцент "Армии-2015"
18.06.2015
Заявления Путина о поставке в армию более 40 МБР не должны вызывать беспокойства - Песков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:14
  • 30346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров