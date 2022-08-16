Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на форуме «Армия-2022»

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" принмает участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который проходит с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Холдинг выступает в качестве генерального партнера "Армии-2022" и представляет на форуме натурные образцы вооружений и военной техники, средства радиолокации, а также ряд разработок гражданского назначения, сообщает пресс-служба Концерна.

Павильон АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" (с) bmpd

В форуме "Армия-2022" принимают участие 26 предприятий холдинга. Экспозиция Концерна ВКО "Алмаз - Антей" размещается на трех площадках: на уличной площадке перед выставочным павильоном "В" (натурные образцы военной и гражданской техники); в выставочном павильоне "С" (натурные образцы и модели гражданской продукции); в демонстрационном центре холдинга в секторе предприятий оборонно-примышленного комплекса России (натурные образцы и модели военной техники).

Перед павильоном "В" Концерн представляет натурные образцы средств ПВО большой и средней дальности. Здесь можно увидеть перспективный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) "Абакан" в составе пусковой установки 51П6Е2 и радиолокационной станции 98Л6Е.

Многофункциональная радиолокационная станция разведи и целеуказания 98Л6Е (с) bmpd

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Викинг" можно увидеть в составе станции обнаружения целей 9С38Э в модульном исполнении (представляется впервые), самоходной огневой установки 9А317МЭ, пусковых установок 9А316МЭ и 9А383Э.

(c) bmpd

Перед павильоном "В" также представлен подвижный разведывательный пункт ПРП-5. Изделие демонстрируется впервые. Оно предназначено для ведения разведки объектов противника и обслуживания стрельбы наземной артиллерии в различных погодных условиях. ПРП-5 способен осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и определение координат открытых и замаскированных, одиночных и групповых, движущихся и неподвижных объектов противника (целей), обслуживание стрельбы артиллерии днем и ночью, разведку местности, сопровождение колонн.

Подвижный разведывательный пункт на гусеничной ходовой базе ПРП-5 (с) bmpd

Здесь же можно ознакомиться с натурными образцами гражданской продукции, которая выпускается ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" в рамках диверсификации производства и импортозамещения: электрическим ричтраком РТ 1700, электрическим штабелером ЭШ 1600, транспортировщиком паллет ТП 2000, электрическим погрузчиком ЭП 2020.

На площадке у демонстрационного центра Концерна представлены ЗРК "Тор-Э2", пусковая установка автоматизированного ЗРК "Сосна", универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" с широким спектром разноплановых мишеней, новейший межвидовый метеорологический радиолокационный комплекс 1Б77 большой дальности. В павильоне демонстрационного центра посетители форума могут увидеть масштабные модели и видеоролики о продукции военного назначения Концерна, а также видео-макетную презентацию морского зенитного ракетного комплекса "Ресурс", которая ранее не демонстрировалась.

(с) bmpd

(с) bmpd

(с) bmpd

(с) bmpd

На экспозиции Концерна в павильоне "С" можно увидеть натурные образцы и модели продукции гражданского и двойного назначения для различных отраслей. Значительная часть экспозиции посвящена оборудованию для организации воздушного движения и обеспечению его безопасности. ПАО "НПО "Алмаз" демонстрирует модели доплеровского метрологического радиолокатора "ДМРЛ-3", радиолокационных комплексов "Сопка-2" и "Лира-А10", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов "ROSC-1". Также представлена информация о РЛС "Утес-ТМ", "Лира", "Лира-ВМ", "Лира-ВМЭ", комплексе средств автоматизации "Вега", наземной станции системы автоматического зависимого наблюдения "СНП-Л АЗН-В", аэродромных многопозиционных системах наблюдения "Тетра" и "Тетра-М". АО "Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" демонстрирует макеты наземной станции АЗН-В с секторной антенной, всережимной цифровой станции наблюдения для управления воздушным движением МВРЛ "Аврора-2", мобильной системы вещательного автоматического зависимого наблюдения 1090ES "Мангуст" и натурный образец рабочего места диспетчера по управлению воздушным движением. ПАО "Радиофизика" представляет модели безэховой экранированной камеры и земной станции спутниковой связи "МОСТ-УС".

АО "Волжский электромеханический завод" показывает роботизированные экзоскелеты Remotion, которые служат для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей. Модульная конструкция экзоскелета позволяет быстро отключать или подключать модули стопы, голени и бедра в любых допустимых сочетаниях в зависимости от заболевания и физического состояния пациента.

АО "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз - Антей" - Обуховский завод" (СЗРЦ) в ходе форума представяляет 3D-принтеры собственной разработки "Гелиос-1" и "Гелиос-1-01", которые выпускаются серийно с использованием отечественного программного обеспечения и сырья. АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" демонстрирует газовые системы лучистого обогрева светлого и темного типов, жидкотопливные воздухонагреватели ТАЖ 110, компрессорные агрегаты, системы вентиляции и воздушного охлаждения.