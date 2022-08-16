Войти
Интерфакс-АВН

РФ в 2022 году подписала экспортные оружейные контракты на 1 трлн рублей - Чемезов

646
0
0
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 3 трлн рублей. Спецоперация на Украине не сказалась на поставках по линии ВТС

Кубинка (Московская область). 15 августа. ИНТЕРФАКС - Россия в этом году подписала контракты на поставку за рубеж военной техники на общую сумму более 1 трлн рублей, половина из законтрактованной продукции уже поставлена, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более 1 трлн рублей. Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет", - заявил Чемезов на форуме "Армия-2022" в понедельник.

"На сегодняшний день экспортировано уже около половины законтрактованной в 2022 году продукции", - сказал глава "Ростеха".

По его словам, эти темпы сопоставимы с предыдущими годами, и "влияния специальной военной операции на поставках не усматривается".

"Также хотел бы отметить, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" остается стабильным и в настоящий момент составляет более 3 трлн рублей", - сообщил Чемезов.

Он пояснил, что основная доля поставок в этом году приходится на авиацию и ПВО: экспорт самолётов и вертолётов составляет около 40%, более трети - техника ПВО, ещё около 30% - вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
РОЭ
Персоны
Чемезов Сергей
Похожие новости
20.11.2015
Демонтаж оборудования РФ с "Мистралей" завершат в течение двух дней
16.04.2015
NRG: Израиль может разморозить поставки систем вооружения Украине и Грузии
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
26.02.2009
Страсти по "Горшкову". На модернизацию авианосца для ВМС Индии нужен еще миллиард долларов
31.01.2008
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
07.11.2007
Союз во имя титана
23.08.2007
Контракты МАКСа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:14
  • 30346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров