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Интерфакс-АВН

Установка на корабли гиперзвуковых ракет "Циркон" начнется после размещения заказа Минобороны - глава ОСК

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Российские надводные корабли вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" после соответствующего решения Минобороны РФ, заявил "Интерфаксу" глава "Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Мы очень рады, что нашли общее понимание с министерством обороны. Как только они разместят заказ, на соответствующие корабли, на пусковые установки эти ракеты будут установлены. Так что здесь все идет по плану", - сказал Рахманов в интервью в связи с открывающимся в понедельник военно-техническим форумом "Армия-2022".

"Идём в фарватере пожеланий заказчика. То, что испытания прошли хорошо, вселяет уверенность, что наконец-то мы идем в правильной секвенции: сначала испытывается оружие, а потом под него адаптируется носитель", - сказал Рахманов о ракете "Циркон".

31 июля президент России Владимир Путин заявил, что "Цирконы" начнут поступать в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы. Первым, по его словам, новое оружие получит фрегат "Адмирал Горшков".

В прошлом августе Минобороны РФ подписало контракт на поставку "Цирконов" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). В прошлом ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что этот контракт носит долгосрочный характер.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
ГЗЛА
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