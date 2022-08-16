Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что, как полагают российские военные, флоту нужен один базовый проект фрегата дальней морской зоны, ведется отработка техпроекта корабля.

"Я бы сейчас не стал привязываться к конкретному проекту. Одно могу сказать - Минобороны решило, что корабли класса "фрегат" дальней морской зоны должны базироваться на одном проекте. Сейчас идут отработки технического проекта. Как только он будет одобрен, мы озвучим, что это будет за проект, его квалификацию и так далее", - сказал он в интервью "Интерфаксу" в связи с открывающимся в понедельник военно-техническим форумом "Армия-2022".

"Логика и стратегия Минобороны по развитию Военно-морского флота нам понятна. Наша задача - проектировать и предлагать разного рода опционы. Задача заказчика - выбирать и делать ставку на те или иные проекты", - сообщил Рахманов.

На вопрос, значит ли это, что от проекта создания атомного эсминца "Лидер" отказались, он ответил: "Нет, до момента принятия решения я бы не стал отвергать никакие варианты.

По его словам, один из вариантов - развитие проекта 22350, к которому, в частности, относится фрегат "Адмирал Горшков".

"Адмирал Горшков" может стать, условно говоря, "донором" этой платформы кораблей дальней морской зоны с точки зрения оптимальности его размеров, мореходности без ограничений и его геометрических размеров, вероятности какой-то коррекции в случае, если там нужно будет разместить большее количество ударного и оборонительного вооружения", - сказал Рахманов.

На вопрос, может ли Минобороны РФ в качестве базового выбрать модернизированный проект 22350М, глава ОСК ответил: "Скорее всего, да. Но поскольку вопрос все-таки в компетенции Министерства обороны, я здесь могу только предполагать".

"Мы на это рассчитываем", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, будет ли базовый проект фрегата предполагать увеличение количества крылатых ракет.