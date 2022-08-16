Глава ОСК рассчитывает согласовать с Минобороны РФ график работ по подлодкам пятого поколения

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) рассчитывает договориться с Минобороны РФ об итоговом графике работ по созданию подводных лодок пятого поколения, сообщил "Интерфаксу" глава корпорации Алексей Рахманов.

"В целом работа идет по графику. Рассчитываю, что в ближайшее время сможем уже окончательно договориться с министерством обороны о прагматичном конечном графике работы по подлодкам пятого поколения", - сказал он в интервью в связи с открывающимся в понедельник военно-техническим форумом "Армия-2022".

На вопрос о темпах создания подводных лодок пятого поколения - стратегических и многоцелевых - Рахманов ответил: "Всегда есть соблазн пожаловаться на то, что наши КБ (конструкторские бюро) работают медленно, а военные медленно принимают решения. Но подлодки пятого поколения - это на самом деле серьезный вызов. Из-за задач, которые перед нами поставил заказчик, ряд технических решений должен быть пересмотрен в корне".

"Нарываться на долгострой мы не хотим. По большому счету, мы строим долго только в том случае, когда в качестве так называемых скрытых ОКРов (ОКР - опытно-конструкторская работа - ИФ) на наши головные суда попадают неотработанные технические решения. Везде, где речь идет о создании нового оружия, а не серийных образцов, увеличение сроков вызвано необходимостью доработки или отработки либо систем вооружения, либо систем управления кораблем. Делая это на берегу, мы экономим огромное количество того времени, когда изделие выходит на боевое дежурство", - сказал глава ОСК.

"Мы свои выводы совместно с флотом сделали. На сегодняшний день идет отработка принципиальных технических решений, каждое из которых тянет за собой дополнительные испытания, создание дополнительных прототипов, их испытания. Как только эти работы будут закончены, мы уже сможем из комплекса технических решений собрать то, что будет называться подводной лодкой пятого поколения", - заявил Рахманов.