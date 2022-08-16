РЭБ России – проблема украинских дронов.

В новом отчете о войне на Украине Королевского института объединенных вооружений (Royal United Services Institute, RUSI), подготовленном Джеком УОТЛИНГОМ (Jack Watling) и Ником РЕЙНОЛЬДСОМ (Nick Reynolds) утверждается, что наземные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России способны блокировать частоты управления, заставлять украинские БПЛА приземляться или помогать вести артиллерийский и ракетный огонь по наземным станциям управления. В результате срок службы украинских дронов составляет «примерно семь дней», хотя это зависит от системы.

«Если Украина хочет отражать российские обстрелы за счет сочетания дальности и точности, ее вооруженным силам (ВСУ) нужна цепочка целеуказания, которая может идентифицировать и сообщать о местонахождении российских целей», — говорится в отчете.

Украинский БПЛА "Лелека-100"

«Она [цепочка] может быть предоставлена с помощью БПЛА, разведывательных групп или электронной пеленгации. Однако всем этим методам препятствуют комплексы РЭБ России, которые являются неотъемлемой частью российских оперативных концепций. Поэтому необходимо оценить, как они используются на Украине, их ограничения, и где они представляют собой тактические проблемы, которые требуется преодолеть».

Украинские операторы БПЛА, констатируют аналитики, часто вынуждены выбирать между прямой трансляцией, которая может быть обнаружена, или отправкой дрона по заранее установленным маршрутам полета, что приводит к задержкам в передаче оперативной информации. Невозможность быстрого создания цепочек целеуказания добавляют эксперты RUSI, мешает ВСУ использовать передовые западные системы, которые отправляются в страну.

Для решение данной проблемы предлагается задействовать БПЛА с головками самонаведения (барражирующие боеприпасы – ББ), которые смогут поражать российские средства РЭБ.

«Лучший способ добиться этого эффекта — использовать радиолокационную головку самонаведения [ГСН]. Украина имеет промышленные мощности для производства планеров в больших масштабах, и есть значительное преимущество в том, чтобы позволить Украине разработать несколько форм крыла для этой миссии, потому что это значительно усложняет для российских сил обнаружение, классификацию и уничтожение таких БПЛА».

Ключевым моментом называется возможность масштабного развертывания «дешевой и надежной» ГСН.

Российские силы, конечно, постараются противостоять ББ, отключив свое оборудование РЭБ и изменив позицию. Однако, эти действия сами по себе создадут возможность для украинских дронов устанавливать своевременные цепочки целеуказания для преследования важных целей – полагают эксперты.

Согласно докладу RUSI: «…разработка дешевой системы самонаведения, которая может быть предоставлена ​​Украине в больших масштабах, является критически важной возможностью, которой партнеры Украины должны немедленно уделить первоочередное внимание. Если Украина сможет противостоять РЭБ России, то станет возможным применить точный огонь для противодействия формированию массированной российской артиллерии и тем самым создать благоприятные условия для украинского наземного маневра, что является предварительным условием для освобождения оккупированной украинской территории».

По материалам ресурса flightglobal.com