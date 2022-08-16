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Военное обозрение

Корвет «Громкий» прибыл на военно-морскую базу ВМС НОАК в Циндао для участия в соревнованиях «Кубок моря»

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Источник изображения: topwar.ru

Корвет ТОФ "Громкий" прибыл в Китай для участия в международном конкурсе "Кубок моря", который пройдет на военно-морской базе ВМС НОАК в Циндао. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Конкурс "Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа на полигонах Желтого моря, в нем примут участие три страны - Китай, Россия и Вьетнам. Россию будет представлять экипаж корвета "Громкий" из состава Тихоокеанского флота.

Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в военно-морскую базу Циндао Китайской Народной Республики для участия в международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022"

- говорится в сообщении.

Российским морякам предстоит поучаствовать в шести этапах: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку. Победители будут объявлены 21 августа.

Корвет "Громкий" - второй корабль проекта 20380, построенный специально для Тихоокеанского флота России на Амурском судостроительном заводе. В состав флота вошел в конце декабря 2018 года. Длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов. Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными и подводными кораблями противника, артиллерийской поддержки десанта. Корабль вооружен противокорабельными ракетами "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут", артиллерийскими установками АК-630М и А-190, комплексом противолодочной защиты "Пакет-НК".

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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
АРМИ-20XX
ТОФ
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