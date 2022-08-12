Стремящиеся в НАТО Швеция и Финляндия пока не выполнили взятые обязательства по ситуации с курдами - глава МИД Турции

Стамбул. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, которые они взяли на себя для снятия возражений со стороны Анкары на их вступление в НАТО, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.
Чавушоглу отметил, что первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы запланировано на 26 августа.
Летом Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Изначально Турция заявила, что будет блокировать их вступление.