Экс-глава Генштаба ВС РФ: В будущих сухопутных войнах главными станут системы залпового огня с высокоточными боеприпасами

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Бывший глава Генштаба ВС РФ (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский считает, что война будущего будет представлять собой «высокоточный град боеприпасов». В результате перевооружения на системы залпового огня армий мира, аналогичных ставшими знаменитыми в последнее время американским РСЗО HIMARS, кардинально изменятся формы ведения войны. В результате, как считает Балуевский, такое переоснащение может «привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике».

Танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным

— высказал свое мнение о будущем военной стратегии и тактики Балуевский в эфире радиостанции «Маяк».

Военный эксперт отметил, что по последним данным польская армия намерена приобрести 500 установок РСЗО HIMARS, которые должны заменить традиционную артиллерию. Балуевский считает, что наличие такого количества высокоточных и дальнобойных установок, в том числе, может значительно снизиться роль ударной авиации ВС Польши.

Американская реактивная система залпового огня HIMARS считается одной из самых дальнобойных и мощных систем в мире. Использование определенного типа ракет с кассетными боеголовками позволяет ей поражать цели на расстоянии до 300 км и, по некоторым данным, даже дальше. К тому же, она способна работать и как зенитная установка.

Самой мощной и дальнобойной РСЗО, состоящей на вооружении ВС РФ, считается «Торнадо-С». Эта система предназначено для пуска ракет калибром 300 мм, в облегченной версии 120 мм, на расстояние 200 км. Недавно в СМИ появилась информация, что Россия может получить от Китая РСЗО PCL191, способные наносить удары на дистанцию до 500 км.

В авторском предисловии к вышедшей недавно книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма» Балуевский также пишет, что «простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии». По мнению автора, применение разведывательных БПЛА позволяет многократно увеличить эффективность и точность нанесения ударов, что делает традиционную артиллерию сопоставимой по этим показателем с высокоточным оружием.

Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны

— считает военный эксперт.

Также характер ведения войны уже меняется с учетом наличия на вооружении боевой авиации высокоточного оружия большой дальности, считает Балуевский. Внедрение элементов искусственного интеллекта, автономных способов наведения ракет позволяет авиации, по словам генерала, наносить удары вплоть до тысяч километров, при этом оставаясь вне зоны поражения систем ПВО противника.