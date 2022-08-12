Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке

Источник изображения: topwar.ru

В аккаунте американской компании Planet.Labs, занимающейся спутниковым зондированием поверхности Земли (зачастую в интересах американского военного ведомства), появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлён аэродром в Новофёдоровке. Речь идёт о военном объекте, на котором несколько дней назад прогремели взрывы, снятые в том числе местными жителями и туристами. Министерство обороны РФ, комментируя происшествие, в тот же день сообщило о том, что причиной взрывов стало неосторожное обращение с авиационными боеприпасами. Через некоторое время небезызвестный политик Олег Царёв, сославшись на знакомого, участвовавшего в тушении пожара в Новофёдоровке (Крым), заявил о том, что вся авиационная техника на аэродроме цела.

Если спутниковые снимки Planet.Labs действительно соответствуют аэродрому в районе города Саки Республики Крым, то заявления о том, что обошлось без потерь военной техники, звучит, мягко говоря, странно.

Источник изображения: topwar.ru

На снимках можно видеть территорию аэродрома, где повреждены или полностью уничтожены несколько средств боевой авиации. Также обращают на себя внимание и следы, похожие на воронки от взрывов. Причём часть таких следов находятся не на местах стоянки конкретных средств авиации, а на некотором расстоянии от них.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что украинская сторона факт обстрела территории аэродрома в Крыму отрицает. Однако советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сразу после ЧП в Новофёдоровке заявил, что «ВСУ будут заниматься демилитаризацией Крыма». А в американской прессе со ссылкой на неназванного украинского правительственного чиновника накануне вышел материал, где говорится, что взрывы в Новофёдоровке - якобы работа украинского спецназа.

В любом случае события в Новофёдоровке требуют тщательного расследования. Если это была халатность ответственных за хранение и эксплуатацию боеприпасов военнослужащих, то следует разбираться с тем, чем вообще могла быть обусловлена такая преступная халатность. В том числе, требует выяснения, была ли халатность халатностью, а не запланированными заранее действиями. Если ко взрывам на аэродроме причастен противник, то нужно ответить на главный вопрос: защищены ли от него другие военные объекты на территории РФ, имеющие важнейшее значение для достижения целей СВО, поставленных президентом. Из этой «истории» нужно делать правильные выводы, чтобы впредь ничего подобного не могло повториться по определению, в том числе и чтобы противник потерял всякую возможность не только осуществлять, но и планировать подобные операции (будь то его это рук дело или нет).