Войти
Военное обозрение

Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке

484
2
0

Источник изображения: topwar.ru

В аккаунте американской компании Planet.Labs, занимающейся спутниковым зондированием поверхности Земли (зачастую в интересах американского военного ведомства), появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлён аэродром в Новофёдоровке. Речь идёт о военном объекте, на котором несколько дней назад прогремели взрывы, снятые в том числе местными жителями и туристами. Министерство обороны РФ, комментируя происшествие, в тот же день сообщило о том, что причиной взрывов стало неосторожное обращение с авиационными боеприпасами. Через некоторое время небезызвестный политик Олег Царёв, сославшись на знакомого, участвовавшего в тушении пожара в Новофёдоровке (Крым), заявил о том, что вся авиационная техника на аэродроме цела.

Если спутниковые снимки Planet.Labs действительно соответствуют аэродрому в районе города Саки Республики Крым, то заявления о том, что обошлось без потерь военной техники, звучит, мягко говоря, странно.

Источник изображения: topwar.ru

На снимках можно видеть территорию аэродрома, где повреждены или полностью уничтожены несколько средств боевой авиации. Также обращают на себя внимание и следы, похожие на воронки от взрывов. Причём часть таких следов находятся не на местах стоянки конкретных средств авиации, а на некотором расстоянии от них.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что украинская сторона факт обстрела территории аэродрома в Крыму отрицает. Однако советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сразу после ЧП в Новофёдоровке заявил, что «ВСУ будут заниматься демилитаризацией Крыма». А в американской прессе со ссылкой на неназванного украинского правительственного чиновника накануне вышел материал, где говорится, что взрывы в Новофёдоровке - якобы работа украинского спецназа.

В любом случае события в Новофёдоровке требуют тщательного расследования. Если это была халатность ответственных за хранение и эксплуатацию боеприпасов военнослужащих, то следует разбираться с тем, чем вообще могла быть обусловлена такая преступная халатность. В том числе, требует выяснения, была ли халатность халатностью, а не запланированными заранее действиями. Если ко взрывам на аэродроме причастен противник, то нужно ответить на главный вопрос: защищены ли от него другие военные объекты на территории РФ, имеющие важнейшее значение для достижения целей СВО, поставленных президентом. Из этой «истории» нужно делать правильные выводы, чтобы впредь ничего подобного не могло повториться по определению, в том числе и чтобы противник потерял всякую возможность не только осуществлять, но и планировать подобные операции (будь то его это рук дело или нет).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
РЖД
Похожие новости
24.01.2018
Ракеты счастливого человека
03.08.2015
Железобетонный аргумент для Пентагона
02.03.2015
Увидеть и победить
15.01.2014
Тонкости морской политики
12.08.2013
Минобороны отправляет стратегические паровозы в утиль
20.02.2013
Срочно требуются профессионалы-управленцы
27.06.2007
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
2 комментария
№1
12.08.2022 01:33
Война идёт...
0
Сообщить
№2
12.08.2022 03:36
Цитата
Из этой «истории» нужно делать правильные выводы, чтобы впредь ничего подобного не могло повториться по определению, в том числе и чтобы противник потерял всякую возможность не только осуществлять, но и планировать подобные операции (будь то его это рук дело или нет).
"Посейдон" и "Сармат"...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 08:37
  • 3
Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э
  • 12.08 07:47
  • 30175
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.08 03:36
  • 2
Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке
  • 12.08 01:22
  • 2
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 12.08 00:56
  • 9
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 12.08 00:37
  • 14
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 11.08 23:16
  • 8
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 22:46
  • 1
Россия передала Мали партию боевых самолётов и вертолётов
  • 11.08 21:34
  • 2
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 11.08 20:14
  • 13
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 11.08 18:50
  • 1
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"
  • 11.08 17:37
  • 17
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 13:21
  • 9
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 11:59
  • 1
В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану
  • 11.08 11:57
  • 0
Польское правительство готово вернуть всеобщий обязательный призыв в армию