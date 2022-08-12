Корвет "Громкий" провел учения по уничтожению корабля условного противника в Японском море

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников рассказал, что по замыслу учений экипаж корвета обнаружил иностранный военный корабль, который не отвечал на запросы и следовал во Владивосток

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях уничтожил надводную цель, имитирующую корабль условного противника в акватории Японского моря. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Он рассказал, что по замыслу учений экипаж корвета обнаружил иностранный военный корабль, который не отвечал на запросы и следовал во Владивосток. Боевые расчеты корабля приготовили артиллерийскую установку А-190 к бою и взяли цель на сопровождение.

"Корабль условного противника предпринял попытку огневого поражения корвета "Громкий", но средства противовоздушной обороны отразили воздушные удары. Ответным огнем из артиллерийской установки условный противник был уничтожен", - рассказал Колесников о ходе учений.

Он также отметил, что в настоящее время корвет "Громкий" направляется в Китай, где экипаж примет участие в международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022". Конкурс пройдет с 14 по 21 августа на территории военно-морской базы ВМС НОАК Циндао, а также в морских полигонах акватории Желтого моря. В конкурсе "Кубок моря" будут принимать участие команды России, Китая и Вьетнама.