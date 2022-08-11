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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану

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Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов обсудил с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным вопросы развития нормативно-правовой базы с целью активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Реализация проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" идет в соответствии с ранее намеченными планами. Об этом в среду сообщили в Роскосмосе.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов после успешного пуска ракеты "Союз-2.1б" с 17 космическими аппаратами с космодрома Байконур обсудил вопросы развития с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным. В ходе двухсторонней встречи обсуждался ход реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек".

"Стороны подтвердили заинтересованность в создании данного комплекса, который, помимо прочего, даст новые рабочие места жителям города Байконур и создаст мощный задел для перспектив использования космодрома, - отмечается в сообщении Роскосмоса. - В ходе встречи было отмечено, что работы по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану в рамках достигнутых ранее договоренностей". Стороны также обсудили вопросы развития нормативно-правовой базы с целью активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере.

Ранее пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщила, что представители России и Казахстана в ходе встречи отметили объективную необходимость переноса сроков начала первого испытательного пуска по проекту на 2024 год.

Протокол о внесении изменений в соглашение (от 22 декабря 2004 года - прим. ТАСС) правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" был подписан в 2018 году. Документ определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. 28 июня Мусин сообщил, что сроки начала строительства немного сдвигаются.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт". 

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Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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1 комментарий
№1
11.08.2022 11:59
Всё как обычно: "...работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану", но "... отметили объективную необходимость переноса сроков начала первого испытательного пуска по проекту на 2024 год."
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