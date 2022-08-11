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Интерфакс-АВН

НАТО не ищет конфронтации с РФ, не является для нее угрозой - шеф Пентагона

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: TASS/Zuma

Брюссель. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс не настроен на противостояние с Россией и не представляет для нее угрозу, утверждает министр обороны США Ллойд Остин.

"Давайте проясним. Мы не стремимся к конфронтации и не представляем угрозы для России. Наше обновленное присутствие лишь отражает нашу постоянную серьезную приверженность пятой статье устава альянса, в которой сказано, что нападение на одного союзника по НАТО является нападением на каждого союзника по НАТО", - сказал Остин на пресс-конференции с главой Минобороны Латвии Артисом Пабриксом в среду.

Таким образом он прокомментировал свои слова о том, что "НАТО усиливает внешнюю оборону и увеличивает количество боевых подразделений в восточной части альянса". Он отметил, что и США также увеличивают присутствие на восточном фланге альянса.

Накануне президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент США предположил, что Россия надеялась на ослабление НАТО. "Они хотели увидеть "финляндизацию" НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии", - сказал Байден.

Для полной ратификации членства этих стран необходимо, чтобы все страны-члены Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.

В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс. Столтенберг пояснял, что Финляндия и Швеция являются близкими партнерами альянса, НАТО и эти страны ведут совместные учения и тренировки. Кроме того, по словам генсека, эти страны отвечают многим стандартам альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

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