Тайконавты на орбитальной станции КНР проверили механическую руку перед выходом в космос

Схема китайской космической станции нового поколения. В центре — модуль «Тяньхэ», справа и слева к его сферическому стыковочному отсеку пристыкованы «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Сверху — грузовой корабль «Тяньчжоу», снизу — пилотируемый «Шэньчжоу».

Она позволяет проводить детальные и сложные операции, а также способна перемещать грузы до 25 тонн

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайские космонавты протестировали одну из механических рук-манипуляторов, которыми оборудована орбитальная станция КНР, и вскоре выйдут в открытый космос для проведения плановых работ. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, тайконавты чувствуют себя хорошо и готовятся к выполнению поставленных перед ними задач. Сама станция, как уточняется, функционирует нормально.

Механическая рука научно-исследовательского модуля "Вэньтянь", запущенного на орбиту 24 июля, может работать с грузами весом до 3 тонн. Манипулятор позволяет совершать более детальные и сложные операции, чем его аналог на базовом блоке "Тяньхэ", который способен перемещать до 25 тонн.

Ожидается, что в октябре Китай отправит на орбиту научный модуль "Мэнтянь", который будут использовать преимущественно для микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических проектов.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что станция заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступна для международных проектов.