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ТАСС

С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"

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Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото
Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Часть из них расположена на территории соединений и воинских частей военного округа и учреждений центрального подчинения, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. В Центральном военном округе с начала 2022 года открылись около 30 культурно-досуговых парков "Патриот". Об этом сообщили в пресс-службе округа в среду.

"Около 30 культурно-досуговых парков "Патриот" открылись с начала 2022 года в Центральном военном округе. Часть из них расположена на территории соединений и воинских частей военного округа и учреждений центрального подчинения, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье", - говорится в сообщении.

В парках организуются постоянные и временные выставки исторической и современной техники. Также там проходят патриотические и культурные мероприятия.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. 

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Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
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Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
11.08.2022 01:01
Диснейленды и пиар у Шойгу в приоритете
+1
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