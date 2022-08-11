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Военное обозрение

Экс-советник главы Пентагона: Помощь Украине может оставить США без боеприпасов на фоне возможного конфликта с Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты могут столкнуться с нехваткой боеприпасов при потенциальном конфликте с Китаем по причине отправок слишком больших объемов на Украину. Об этом заявил бывший советник министра обороны США в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

Бывший полковник выразил опасения, что США, отправляя большие объемы боеприпасов на Украину в стремлении "сдержать Россию", могут сами остаться без необходимого количества снарядов и ракет на фоне потенциального конфликта с Китаем в Тайваньском проливе. По его мнению, темпы расходования ракет и снарядов на Украине слишком большие и могут угрожать арсеналам США. В случае столкновения это сильно ограничит возможности американского флота.

Исходя из темпов расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, нынешние американские запасы высокоточных ракет и боеприпасов будут быстро исчерпаны

- заявил он.

А вот генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого очень долго не было видно и слышно, считает, что Западу необходимо продолжать поддерживать Украину, несмотря на последствия. По его словам, цена при отказе от помощи Украине "будет слишком высокой". При этом он не смог дать прогноз о сроках окончания конфликта на Украине.

Невозможно предвидеть, как долго война на Украине будет продолжаться, и какие будут долгосрочные последствия. Важно продолжить поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось. Конечно, вся военная, экономическая и гуманитарная поддержка, которую мы предоставляем Украине, имеет высокую цену, но цена отказа от поддержки Украины была бы намного больше

- заявил представитель НАТО.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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