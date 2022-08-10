Причиной вывода объектов РФ из-под инспекций ДСНВ стало намерение США явочным порядком провести инспекцию в ближайшее время - Рябков

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Непосредственной причиной, подтолкнувшей российскую сторону к временному выведению российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ, стало уведомление США о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на территории России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация", - подчеркнул Рябков, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

Его ответ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Рябков напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 г. приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. "При этом по соответствующим каналам вёлся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим - значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся", - отметил замглавы МИД РФ.

"Дело также в том, что на фоне происходящего сейчас в наших отношениях с западными странами выявились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по Договору", - продолжил он.

"Речь об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролёта наших самолётов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее. Всё это осложняет, если не блокирует наши возможности для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США, создаёт для американской стороны односторонние преимущества. Это, разумеется, неприемлемо", - сказал замглавы МИД РФ.

"Данные вопросы были нами поставлены перед Вашингтоном. Все они могут и должны решаться на взаимоприемлемой основе и в полном соответствии с Договором. Именно на это направлены наши усилия", - указал Рябков.

Американская сторона, по его словам, "вроде бы также проявляла интерес к ведению экспертной, деполитизированной работы по каналам Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ". "Стороны прорабатывали возможности для проведения её очередной сессии. Как нам казалось, имелось понимание, что необходимо обеспечить функционирование верификационного механизма Договора в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры. Очевидно, что возобновлять инспекционную деятельность было бы логично только после этого", - отметил замглавы МИД РФ.

"К сожалению, в Вашингтоне, видимо, рассудили иначе и пошли на необоснованное и ненужное обострение. Попытались поставить нас перед фактом и провести инспекцию явочным порядком", - заявил Рябков.

"Провокационности данному шагу добавляет то, что он осуществлён непосредственно в период проведения Обзорной конференции по ДНЯО, где одно из центральных мест занимает обсуждение проблематики ядерного разоружения и снижения стратегических рисков. Остаётся лишь догадываться об истинных мотивах американской стороны, но выглядит это так, что направление запроса о проведении инспекции не было продиктовано добросовестными целями укрепления жизнеспособности ДСНВ и ДНЯО", - подчеркнул он.