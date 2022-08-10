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Интерфакс-АВН

Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму

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Дым в Сакском районе Крыма
Дым в Сакском районе Крыма.
Источник изображения: © Кадр видео очевидца

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Нарушение правил пожарной безопасности рассматривается как основная причина взрыва боеприпасов на аэродроме "Саки" в Крыму, признаков намеренного воздействия для их подрыва нет, сообщил источник в российском военном ведомстве.

"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме "Саки" рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", - сказал он.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, огневого воздействия на объект не зафиксировано.

"9 августа около 15.20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что авиационная техника на аэродроме не повреждена. "По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - сообщили военные.

Один человек погиб после взрывов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", - сообщил Аксенов в телеграм-канале.

"Еще раз повторю: общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", - заявил глава региона.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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