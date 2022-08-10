В Пентагоне исключили передачу Украине истребителей F-16 в ближайшей перспективе

Источник изображения: topwar.ru

Украине придется довольствоваться остатками своих ВВС и далее выпрашивать самолеты советского образца, так как в Пентагоне исключили передачу Киеву истребителей F-16 в ближайшей перспективе. Об этом заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль.

Соединенные Штаты сосредоточены на поставках на Украину тех вооружений, которые будут уместны в сегодняшней ситуации, а истребители в этот список не входят. По словам представителя Пентагона, американские военные даже еще не провели окончательный анализ возможной передачи самолетов, так что в ближайшее время Киев их точно не получит. При этом в США не исключают, что вернутся к этому вопросу позднее.

Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации (...) Мы концентрируем внимание на этих средствах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее

- заявил Каль.

Между тем в Киеве возможную передачу Украине истребителей F-16 уже подают как свершившийся факт. Некоторые "эксперты" даже высказывают мнение, что необходимо отказаться от F-16 и просить у США F-15, так как они несут больше вооружения. Типа, на них лучше воевать с российскими истребителями.

Ранее такая же история приключилась с американскими штурмовиками А-10 Thunderbolt, более известные как Warthog ("Бородавочник"). Не успели в США только предположить, что когда-нибудь, в будущем, возможно передадут Киеву эти самолеты, в Минобороны Украины уже заявили, что А-10 им не нужны, лучше пусть сразу дают F-16.