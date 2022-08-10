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ТАСС

Эксперт: отказ от сотрудничества с РФ задержит реализацию проекта ExoMars на 4 года

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ExoMars
ExoMars.
Источник изображения: Роскосмос

По словам заведующего отделом космических наук Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ Владимира Калегаева, нарушение научных связей приведет к замедлению мирового развития от которого пострадают все

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от сотрудничества с Россией по проекту ExoMars-2022 ("ЭкзоМарс"), направленного на изучение Марса с помощью космических аппаратов, приведет к задержке его реализации, по первым прогнозам, на четыре года. Об этом сообщил во вторник заведующий отделом космических наук Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ Владимир Калегаев.

"Нарушение научных связей приведет к замедлению мирового развития, при этом пострадают все. Обособление российской исследовательской программы скажется негативно на исследованиях в области физики космоса, в первую очередь в самой России. Проекты зарубежных научных центров, где заморожено участие российских специалистов, также будут испытывать трудности. Уже сейчас разрыв кооперации с Россией в проекте ExoMars приводит к задержке этой космической миссии, по первым прогнозам, на четыре года", - сказал Калегаев, слова которого приводятся во вторник на сайте Российской академии наук (РАН).

Другая область исследований, которая может пострадать из-за разрыва международного сотрудничества, по словам ученого, - изучение и прогноз космической погоды. В настоящее время для мониторинга этих явлений используются данные российских и зарубежных метеорологических и научных спутников, и часть из этих спутников, например, ACE, DSCOVR, SDO, уникальны. "При ограничениях в доступе к данным измерений этих аппаратов будет отсутствовать критически важная информация для прогнозирования космической погоды", - пояснил ученый.

Калегаев также считает, что не имеет смысла создавать национальные системы космической погоды - эффективнее, по его мнению, объединять усилия и создавать единую мировую систему предупреждения космических угроз. По данным исследователя, такая работа сейчас ведется на уровне Международной метеорологической организации (WMO), ООН (комиссия COPUOS), COSPAR (секция космической погоды PSW).

"Хотя сегодня сотрудничество на уровне научных организаций практически прекратилось, нам следует поддерживать прямые контакты с зарубежными учеными и научными группами, рассчитывая на восстановление научной кооперации в будущем. Лишь преодоление геополитической напряженности может способствовать восстановлению и развитию полноценных научных исследований", - считает Калегаев.

О проекте

ExoMars - совместная программа Европейского космического агентства (ЕКА) и Роскосмоса по исследованию Марса, состоящая из двух проектов - зонда "ExoMars-TGO" и марсохода "Розалинд Франклин". Первый аппарат благополучно прибыл на орбиту Марса в октябре 2016 года. Старт второй половины миссии ExoMars изначально был запланирован на 2018 год, однако позже запуск был перенесен на 2020 год, а затем на 2022-й. При этом в июле генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что совет управляющих ЕКА принял решение о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе ExoMars. Комментируя эту информацию, Роскосмос отметил, что Россия сможет реализовать свою часть проекта самостоятельно.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
ООН
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Марс
Ядерный щит
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