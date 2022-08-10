Компания Thales до сих пор не ввела в эксплуатацию систему КВП/УВД SINDACTA, заказанную Боливией

ЦАМТО, 9 августа. Компания Thales до сих пор не ввела в эксплуатацию 13 РЛС военного и гражданского назначения, заказанных Боливией в августе 2016 года по контракту на сумму 191 млн. евро.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на министра обороны Эдмундо Новильо, есть надежда, что к концу года вся система будет готова. На данный момент работы выполнены на 90 проц.

По его словам, "контракт выполняется. Мы надеемся, что очень скоро сможем назвать дату начала работы системы. Есть условия как со стороны компании, которые должны быть выполнены для запуска системы, так и замечания с нашей стороны".

Э.Новильо добавил, что проект изначально планировалось завершить через два года после подписания контракта, то есть в 2018 году. Однако сроки были пролонгированы из-за пандемии коронавируса, а в итоге проект не реализовывался два года.

Тем не менее, как отмечает Defensa.com, вероятнее всего, задержка была связана в большей степени с политической ситуацией, приведшей к уходу с поста президента в ноябре 2019 года Эво Моралеса. Таким образом, с момента подписания контракта и выделения достаточных ресурсов на проект прошло шесть лет, а система до сих пор находится в неработоспособном состоянии.

Как ранее сообщал ЦАМТО, министр обороны Боливии Рейми Феррейра и вице-президент и директор подразделения Латинской Америки группы Thales Рубен Лазо 23 августа 2016 года подписали контракт, который завершил длительные переговоры о создании системы контроля воздушного пространства / управления воздушным движением (КВП/УВД) SINDACTA. Базовое соглашение по данному вопросу было подписано во Франции в январе 2016 года. Окончательная стоимость проекта составила 191 млн. евро (214,8 млн. долл.).

Сообщалось, что система SINDACTA будет введена в эксплуатацию в течение 31 месяца. В соответствии с контрактом, Thales должна поставить и установить в Боливии РЛС военного и гражданского назначения, а также системы автоматизации с целью модернизации и интеграции систем ПВО и управления воздушным движением.

Основной комплекс управления C4ISR по техническим причинам стал строиться в Кочабамбе (изначально его планировалось построить в Чиморе).

В соответствии с соглашением, Thales также должна взять на себя обслуживание вторичной РЛС IRS-20 MP/L, установленную в 2004 году, и подключить ее к национальной системе Боливии.

Thales должна установить в общей сложности 13 РЛС, включая две стационарные и две мобильные трехкоординатные РЛС противовоздушной обороны, три первичных двухкоординатных РЛС и шесть вторичных РЛС RSM970. РЛС сформируют основу системы контроля и будут интегрированы в новый комплекс управления воздушным движением.

Первая РЛС RSM970, изготовленная с участием бразильского субподрядчика Omnisys, была установлена в феврале 2017 года в международном аэропорту Эль-Альто.

Решение о выборе французской компании в качестве подрядчика создания системы было принято после оценки предложений от производителей из Китая, Италии, России, Испании и Аргентины.