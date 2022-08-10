Запущенный с Байконура иранский спутник "Хайям" успешно выведен на орбиту - "Роскосмос"

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", запущенный во вторник с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту, сообщили в "Роскосмосе".

"Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат"", - сообщили в госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что пуск стал "важной вехой в российско-иранском двухстороннем сотрудничестве".

"Россия, как и прежде, открыта для сотрудничества в области исследования космоса со всеми заинтересованными странами и партнёрами. Убежден, что тема космоса должна оставаться вне политической конъюнктуры и служить на благо всего человечества и мировой науки", - отметил он.

В свою очередь министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур назвал запуск спутника "поворотным моментом для начала нового взаимодействия в сфере космоса между двумя странами".

Как сообщалось, в 08:52 (МСК) с космодрома Байонкур стартовала российская ракета "Союз-2.1б", которая должна была вывести "Хайям" и еще 16 спутников на орбиту.

В июне 2021 года газета The Washington Post написала, что США и некоторые страны Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Тегерана по получению информации о военных объектах в регионе. Источники издания отмечали, что в соответствии с соглашением РФ должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения, запуск которого может произойти в течение нескольких месяцев.