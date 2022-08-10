Войти
Интерфакс-АВН

Запущенный с Байконура иранский спутник "Хайям" успешно выведен на орбиту - "Роскосмос"

186
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", запущенный во вторник с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту, сообщили в "Роскосмосе".

"Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат"", - сообщили в госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что пуск стал "важной вехой в российско-иранском двухстороннем сотрудничестве".

"Россия, как и прежде, открыта для сотрудничества в области исследования космоса со всеми заинтересованными странами и партнёрами. Убежден, что тема космоса должна оставаться вне политической конъюнктуры и служить на благо всего человечества и мировой науки", - отметил он.

В свою очередь министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур назвал запуск спутника "поворотным моментом для начала нового взаимодействия в сфере космоса между двумя странами".

Как сообщалось, в 08:52 (МСК) с космодрома Байонкур стартовала российская ракета "Союз-2.1б", которая должна была вывести "Хайям" и еще 16 спутников на орбиту.

В июне 2021 года газета The Washington Post написала, что США и некоторые страны Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Тегерана по получению информации о военных объектах в регионе. Источники издания отмечали, что в соответствии с соглашением РФ должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения, запуск которого может произойти в течение нескольких месяцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Продукция
Канопус-В
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
08.08.2022
WP сообщила о "беспрецедентных возможностях" наблюдения с помощью спутника "Хайям"
08.08.2022
В США встревожились созданным Россией для Ирана спутником
21.03.2018
Русское качество
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
03.01.2017
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
11.01.2011
В первом квартале года Россия планирует около 10 космических пусков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 05:04
  • 30089
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.08 04:46
  • 11
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 10.08 01:02
  • 1
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 09.08 20:38
  • 1
Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине
  • 09.08 20:33
  • 10
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году
  • 09.08 19:01
  • 3
Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники
  • 09.08 18:37
  • 94
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 09.08 17:13
  • 81
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 12:31
  • 4
Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО
  • 09.08 12:31
  • 3
Российские производители представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжире в рамках АрМИ-2022
  • 09.08 12:30
  • 2
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
  • 09.08 11:17
  • 2
У США осталось два года, чтобы победить Россию. Европа уже проиграла
  • 09.08 11:06
  • 42
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя