МС-21 с российским двигателем совершил сотый полет - ОДК

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Состоялся сотый полет среднемагистрального лайнера МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"В сертификационной программе, рассчитанной на два самолета, запланировано около 240 полетов. Сотый полет лайнера МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 под крылом прошел успешно, сертификационная программа идет по плану", - сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков, чьи слова приведены в пресс-релизе ОДК.

Сообщается, что ПД-14 испытывается во взаимодействии с системами самолета: гидросистемой, электросистемой и комплексной системой кондиционирования воздуха, отрабатываются ситуации выключения одного из двигателей в полете, посадки с одним двигателем.

Согласно сообщению, в ближайшее время специалисты приступят к испытанию еще одного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями (бортовой номер 73051).