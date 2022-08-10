Замглавы Пентагона Каль сообщил о поставках ВСУ противорадиолокационных ракет

ЦАМТО, 9 августа. США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами (ПРЛР), которые могут применяться остающейся у Киева авиацией против российских РЛС.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.

Как напоминает агентство, в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Киев рассчитывает получить от США вместе с реактивными системами залпового огня HIMARS и партию ПРЛР.

Замглавы Пентагона отметил, что поставки самолетов западного производства в обозримой перспективе не планируется, но США многое делают для поддержания боеспособности и повышения эффективности уже имеющихся у Украины авиационных средств.

"В последние пакеты (военной помощи) мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться украинской авиацией и поражать российские РЛС", – сказал К.Каль на брифинге. Он добавил, что США также оказывают Украине значительную помощь запчастями, чтобы она могла "поднимать в воздух больше ее собственных самолетов".