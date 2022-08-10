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ТАСС

Пентагон заявил о передаче Украине "множества сотен" ракет для HIMARS

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Работа американских систем залпового огня HIMARS
Работа американских систем залпового огня HIMARS.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency)

В ведомстве отметили, что поставки продолжатся

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты наладили стабильные поставки Украине снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, передано уже "множество сотен" таких боеприпасов и в будущем следует ожидать продолжения данных шагов Вашингтона. Об этом сообщил в понедельник на брифинге, посвященном предоставлению Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Он отказался уточнить, сколько именно ракет для HIMARS входит в нынешний пакет. "Мы никогда не называли точное число ракет. Не хотим уведомлять россиян обо всех деталях", - заявил заместитель главы военного ведомства США.

"Мы предоставили множество сотен этих систем (ракет - прим. ТАСС) за последние несколько недель, но я не буду вдаваться в детали насчет точного числа в нынешнем пакете", - отметил Кол. "Мы, - утверждал замминистра, - теперь находимся в таком ритме поставок, при котором они прибывают со стабильной периодичностью". Можно ожидать, что такие боеприпасы будут включены и в следующий пакет американской военной помощи Киеву, подчеркнул Кол.

Согласно изложенной им информации, ракеты для HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, имеют дальность поражения около 70 км. Примерно такие же данные приводил 20 июля министр обороны США Ллойд Остин. Он сигнализировал о том, что Соединенные Штаты не склоняются в настоящее время к тому, чтобы начать поставлять Украине снаряды для HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.

Кроме того, Кол уточнил, что Вашингтон не видит необходимости расширять поставки Киеву самих пусковых установок HIMARS. "Мы послали 16 систем HIMARS. Это в действительности довольно много. По нашим оценкам, не нужны сотни этих систем, чтобы добиться [искомого] типа эффекта. Речь идет о высокоточных системах, предназначенных для очень конкретных видов целей, и украинцы их так и используют", - сказал замминистра.

По его словам, Лондон уже предоставил Киеву три РСЗО M270, Берлин обещал еще три такие же системы, для которых "нужны те же самые ракеты", что и для HIMARS. Кол добавил, что США, их союзники и партнеры поставили Украине "очень большое число" гаубиц М777. "Приоритетом является обеспечение украинцев боеприпасами [к этим системам], чтобы они могли продолжать сражаться", - заключил он.

Операция России и реакция Запада

Ранее глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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