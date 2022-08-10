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ТАСС

Объем производства концерна "Калашников" с начала 2022 года вырос в среднем на 15%

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Логотип концерна "Калашников"
Логотип концерна "Калашников".
Источник изображения: © Фото : АО Концерн "Калашников"

Максимальный рост показали гражданские подразделения концерна

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Объемы произведенной концерном "Калашников" продукции выросли с начала 2022 года в среднем на 15%. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе концерна.

"Рост производительности труда в АО "Концерн "Калашников" по итогам 2021 года составил 11%. За I квартал 2022 года этот показатель вырос еще на 10%. Одновременно с начала 2022 года на предприятии отмечено значительное увеличение объемов произведенной продукции - в среднем на 15%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что максимальный рост показали гражданские подразделения концерна. Так, в инструментальном и станкостроительном дивизионах объемы производства в нынешнем году выросли на 20% в сравнении с аналогичными периодами 2020-2021 годов.

"Это полностью отвечает задаче достижения технологического суверенитета, поставленной президентом России [Владимиром Путиным] и подтвержденной во время недавнего посещения концерна председателем правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным", - подчеркнул управляющий директор концерна Андрей Барышников, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что дивизион станкостроения в нынешнем году намерен удвоить объем выпускаемой продукции. Барышников также добавил, что за I квартал 2022 года концерн выпустил 22 станка ИЖ 250 ИТВМ, что больше выпуска за весь 2019 год. Кроме того, в текущем году концерн начал осваивать вертикально-фрезерные станки с ЧПУ и автоматы продольного точения.

Управляющий директор также упомянул, что концерн сталкивается сегодня с серьезными вызовами, и указал на нарушение многих цепочек поставок. "В этих условиях необходимо обеспечить бесперебойную работу закупок, снабжения, ремонта, обслуживания оборудования. Успешно пройти этот период получится только благодаря слаженной работе всех служб предприятия и поддержке наших партнеров", - сказал он. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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