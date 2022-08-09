Спасать российскую электронику обяжут банки – супервыгодными кредитами

Власти хотят договориться с банками о выдаче компаниям из сферы электроники льготных кредитов. Ставка должна составить не более 5% годовых, но минимальный размер ссуды, напротив, немаленький – 4 млрд руб. Отрасль крайне положительно отнеслась к этой идее, назвав нынешние процентные ставки банков невыгодными. Разработка инициативы пока что на начальной стадии.

Минцифры России ведет разработку дополнительного механизма поддержки российской электроники – отрасли, сильно пострадавшей сперва от пандемии коронавируса, а затем и от антироссийских санкций. По информации «Коммерсанта», механизм заключается в специальных льготных условиях кредитования компаний, работающих в этой сфере.

Представители Минцифры провели совещание с крупнейшими банками России, состоявшееся 1 августа 2022 г. На мероприятии присутствовали сотрудники Альфа-банка, ВТБ, Сбербанка и нескольких других финорганизаций.

Идея министерства включает предоставление отечественным компаниям из сферы электроники кредитов по ставке на уровне 5% годовых. В то же время предприятия не смогут рассчитывать на возможность взять небольшую ссуду под такой процент – минимальная сумма кредита, согласно предложениям Минцифры, составляет 4 млрд руб.

Льготные кредиты Минцифры предлагает выдавать компаниям из сферы электроники на различные оборотные расходы, к примеру, на закупку оборудования и комплектующих. Также эти деньги могут пойти на «реализацию инвестиционных проектов», пишет издание.

Банки в этом случае своими доходами не рискуют. Несмотря на то, что кредиты они будут выдавать по льготной ставке, деньги им будут возвращаться по рыночной. Согласно предложению Минцифры, разницу банкам компенсируют власти – средства будут заимствованы из резервного фонда.

На начало августа 2022 г. сроков запуска инициативы по льготному кредитованию компаний, занимающихся электроникой, не существовало. Неназванный источник издания, осведомленный о происходящем, подчеркнул, что в настоящее время идея «находится в стадии проектирования».

По словам собеседника издания, инициатива Минцифры будет положительно воспринята участниками рынка российской электроники. Он объяснил это тем, что в настоящее время многие из них «явно испытывают нехватку оборотных средств в том числе из-за того, что их зарубежные поставщики комплектующих зачастую требуют полную предоплату».

Представители отрасли действительно одобряют новую идею властей. Положительно о ней высказался, в частности, директор компании «Промобит» Максим Копосов. «На мой взгляд стимулирование спроса – это хорошая мера для сложившегося конкурентного рынка, сообщил он. – Когда поставщики уже произвели продукцию на склад и стоит ускорить ее продажу и производство новой. Большинство же производителей электроники в России находятся в ситуации, когда “маховик производства” или еще не был раскручен, или был остановлен санкциями, и его нужно снова раскручивать с нуля».

Максим Копосов добавил, что сейчас «склады пустые, а чтобы они наполнились продукцией, нужно сейчас внести предоплату, а продукция будет через год». «В таких ситуациях более действенными мерами были бы льготные кредиты на оборотные средства для производителей. По пониженной ставке, и, что немаловажно, при поручительстве государства, ибо у производителей электроники, как правило, нет необходимой залоговой массы», – сказал он.

Топ-менеджер неназванного отечественного вендора вычислительной техники заявил «Коммерсанту», что нынешние процентные ставки по банковским кредитам, выдаваемым на новые проекты, невыгодны. «Можно взять заем до 5 млрд руб. под 3% в Фонде развития промышленности, но при получении крупного займа нужно либо отдать в залог большую часть своего имущества, либо же получить банковскую гарантию на пять лет, на что сами банки сейчас идут неохотно из-за высоких рисков», – сказал он.

В апреле 2021 г. власти разработали новый план развития российской электроники. Он рассчитан до 2030 г. и предполагает вливание в эту сферу почти 3,2 трлн руб. Из этой суммы власти хотят потратить около 420 млрд руб. на создание в стране производства микроэлектроники по техпроцессам 90 и 28 нм.