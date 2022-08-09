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ЦАМТО

США обеспечат обслуживание вертолетов S-70 ВС Греции – DSCA

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Black Hawk S-70i
Многоцелевой вертолет Black Hawk S-70i.
Источник изображения: Sebastien Bozon/AFP

ЦАМТО, 8 августа. Госдеп США одобрил предоставление Греции услуг в рамках программы "Иностранные военные продажи" по последующей поддержке и обслуживанию вертолетов S-70.

Общая стоимость заказа может составить 162,07 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой программе с Грецией 1 августа.

Правительство Греции обратилось с запросом о возможности предоставления дополнительной поддержки и технического обслуживания вертолетов S-70, включая запасные части; расходные материалы, узлы и принадлежности для обслуживания вертолетов S-70B/S-70B6; ремонт вертолетов S-70 и закупку комплектующих для модернизации бортовых систем; предотвращение устаревания установленных РЛС и ГАС; закупку креплений для вооружения; несекретную документацию для эксплуатации и обслуживания вертолетов (на английском языке); техническую помощь со стороны правительства США и подрядчиков; оценку и доработку технических решений; предоставление исходных данных для планирующих документов; интеграцию, инжиниринг, разработку требований к испытаниям, предотвращение морального устаревания, модернизацию оборудования, плановое усовершенствование продукции; услуги управления интегрированной логистической поддержкой (ILS), восстановление и ремонт непригодных для использования восстанавливаемых изделий/оборудования; запасные части; техническое обслуживание производителя оригинального оборудования (OEM); техническую помощь и выезды; управление программами OEM в континентальной части США (CONUS) и Греции; обновления для предотвращения устаревания; управление программой обновления производителя / подрядчика; инженерный анализ, исследования и разработку / сертификацию / испытания решений по модернизации; закупку и последующую установку комплектов модернизации; техническую документацию и ремонт ремонтопригодных компонентов; логистическую поддержку подрядчика, включающую представителей по обслуживанию на местах и/или обучение по месту размещения; другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность союзника по НАТО, который является важным партнером в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг улучшит возможности ВС Греции по противодействию существующим и перспективным угрозам и будет способствовать достижению стратегических целей НАТО и США.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Lockheed Martin.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Греция
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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