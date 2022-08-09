Роджер Уотерс поставил на место журналиста CNN за слова о России

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN обвинил США в разжигании конфликта на Украине. Также рок-музыкант назвал роль СССР в победе над нацизмом решающей, а политику НАТО по отношению к России — лживой.

Ведущий: На последнем концерте вы показали зрителям подборку военных преступников, среди которых была фотография Джо Байдена с подписью: "Все только начинается". О чем речь?

Роджер Уотерс: Почему в этой подборке оказался Байден?

— Да.

— Хотя бы потому, что он подливает масла в огонь на Украине. Это страшное преступление. Почему бы Соединенным Штатам не подтолкнуть президента Зеленского к переговорам и остановить этот ужасный, чудовищный конфликт? Гибнет множество людей, мы ведь даже точных цифр не знаем.

— Вы обвиняете не ту сторону, переворачиваете все с ног на голову.

— Знаете, когда начинается какой-то конфликт, нужно первым делом обращаться к истории. Вы можете сказать, что он начался сейчас, или, например, в 2008. Нынешняя ситуация есть действие и противодействие. Ведь НАТО приблизилась вплотную к границам России, хотя обещала этого никогда не делать, когда Горбачев вел переговоры о выводе СССР из Восточной Европы.

— Раз вы делаете подобные заявления, позвольте спросить: а что насчет нашей роли освободителей? Из всех людей…

— Да не играли вы никакой роли освободителей!

— Вторая мировая война… Да ладно, а как же ваш отец, который погиб тогда?

— Вы вступили во Вторую мировую войну только из-за Перл-Харбора. Вы были в полнейшей изоляции до того печального и страшного дня в 1945 году.

— Я бы поспорил: мы и до этого собирались вступить [в войну], а это нас спровоцировало. Но слава богу, США вмешались, так ведь? Ваш отец погиб во время Второй мировой. Слава богу, что США…

— Слава богу, русские к тому времени уже почти выиграли чертову войну! Не забывайте, что 23 миллиона русских погибло тогда, защищая нас с вами от нацистской угрозы!

— Вы не считаете, что русским неплохо бы усвоить урок Второй мировой и не начинать никаких спецопераций на Украине?

— Знаете, Майкл, я бы посоветовал вам отправиться почитать книги, а потом прикинуть, как поступили бы Соединенные Штаты в том случае, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике и Канаде!

— Китайцы в данный момент слишком заняты осадой Тайваня.

— Никого они не осаждают, Тайвань – часть Китая! Этот факт признан всем международным сообществом с 1948 года. Если вы не в курсе, значит, мало читаете. Идите почитайте об этом!

— Ладно. Мы хоть с чем-то разобрались здесь сегодня?

— Нет. Вообще-то да. Точнее, нет, потому что вы верите своей пропаганде, пропаганде вашей стороны.

— Вы называете это пропагандой?

— Тайвань. Нельзя говорить о правах человека или о Тайване, если не читал книг на эту тему.

— Роджер, если говорить о правах человека, китайцы возглавляют список их нарушителей. Почему всегда именно pападный мир…

— Это они какой-то ваш список возглавляют. Китайцы не вторгались в Ирак и не убивали миллион человек в 2003 году. Фактически, если мне не изменяет память… погодите минутку… Куда китайцы вообще вторгались, кого убивали?

— Самих себя.

— Черт подери, это полный бред! Полнейший. Вам точно стоит пойти почитать что-нибудь, только нормальное.

— Моя проблема в том, что я читаю слишком много аннотаций к вашим аудиозаписям. Спасибо вам за это.

— Спасибо за беседу.

— Мне приятно.

— И мне.

— Ха-ха. Бог мой, какой же вы все-таки скандалист.

— Не называйте меня так.

— Как?

— Богом.