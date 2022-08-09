Войти
ИноСМИ

Роджер Уотерс поставил на место журналиста CNN за слова о России

410
0
0
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

Роджер Уотерс поставил на место журналиста CNN за слова о России

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN обвинил США в разжигании конфликта на Украине. Также рок-музыкант назвал роль СССР в победе над нацизмом решающей, а политику НАТО по отношению к России — лживой.

Ведущий: На последнем концерте вы показали зрителям подборку военных преступников, среди которых была фотография Джо Байдена с подписью: "Все только начинается". О чем речь?

Роджер Уотерс: Почему в этой подборке оказался Байден?

— Да.

— Хотя бы потому, что он подливает масла в огонь на Украине. Это страшное преступление. Почему бы Соединенным Штатам не подтолкнуть президента Зеленского к переговорам и остановить этот ужасный, чудовищный конфликт? Гибнет множество людей, мы ведь даже точных цифр не знаем.

— Вы обвиняете не ту сторону, переворачиваете все с ног на голову.

— Знаете, когда начинается какой-то конфликт, нужно первым делом обращаться к истории. Вы можете сказать, что он начался сейчас, или, например, в 2008. Нынешняя ситуация есть действие и противодействие. Ведь НАТО приблизилась вплотную к границам России, хотя обещала этого никогда не делать, когда Горбачев вел переговоры о выводе СССР из Восточной Европы.

— Раз вы делаете подобные заявления, позвольте спросить: а что насчет нашей роли освободителей? Из всех людей…

— Да не играли вы никакой роли освободителей!

— Вторая мировая война… Да ладно, а как же ваш отец, который погиб тогда?

— Вы вступили во Вторую мировую войну только из-за Перл-Харбора. Вы были в полнейшей изоляции до того печального и страшного дня в 1945 году.

— Я бы поспорил: мы и до этого собирались вступить [в войну], а это нас спровоцировало. Но слава богу, США вмешались, так ведь? Ваш отец погиб во время Второй мировой. Слава богу, что США…

— Слава богу, русские к тому времени уже почти выиграли чертову войну! Не забывайте, что 23 миллиона русских погибло тогда, защищая нас с вами от нацистской угрозы!

— Вы не считаете, что русским неплохо бы усвоить урок Второй мировой и не начинать никаких спецопераций на Украине?

— Знаете, Майкл, я бы посоветовал вам отправиться почитать книги, а потом прикинуть, как поступили бы Соединенные Штаты в том случае, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике и Канаде!

— Китайцы в данный момент слишком заняты осадой Тайваня.

— Никого они не осаждают, Тайвань – часть Китая! Этот факт признан всем международным сообществом с 1948 года. Если вы не в курсе, значит, мало читаете. Идите почитайте об этом!

— Ладно. Мы хоть с чем-то разобрались здесь сегодня?

— Нет. Вообще-то да. Точнее, нет, потому что вы верите своей пропаганде, пропаганде вашей стороны.

— Вы называете это пропагандой?

— Тайвань. Нельзя говорить о правах человека или о Тайване, если не читал книг на эту тему.

— Роджер, если говорить о правах человека, китайцы возглавляют список их нарушителей. Почему всегда именно pападный мир…

— Это они какой-то ваш список возглавляют. Китайцы не вторгались в Ирак и не убивали миллион человек в 2003 году. Фактически, если мне не изменяет память… погодите минутку… Куда китайцы вообще вторгались, кого убивали?

— Самих себя.

— Черт подери, это полный бред! Полнейший. Вам точно стоит пойти почитать что-нибудь, только нормальное.

— Моя проблема в том, что я читаю слишком много аннотаций к вашим аудиозаписям. Спасибо вам за это.

— Спасибо за беседу.

— Мне приятно.

— И мне.

— Ха-ха. Бог мой, какой же вы все-таки скандалист.

— Не называйте меня так.

— Как?

— Богом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Канада
Китай
Мексика
Россия
США
Тайвань
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
28.03.2022
НАТО имеет нацистские корни. И она их распространяет на Украине
19.07.2021
Вашингтон продвигает меньшего брата
06.02.2020
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
28.08.2017
Что Россия может сделать для Америки (The National Interest, США)
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 08:31
  • 32
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 07:39
  • 30017
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 07:23
  • 50
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя
  • 08.08 18:42
  • 71
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.08 18:27
  • 85
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 15:51
  • 3
В МИД РФ считают, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе
  • 08.08 13:45
  • 42
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 08.08 12:51
  • 1
Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине
  • 08.08 12:49
  • 3
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 08.08 11:48
  • 1
Расширенная ШОС существенно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по ВВП
  • 08.08 08:15
  • 71
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо