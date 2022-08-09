Роджер Уотерс поставил на место журналиста CNN за слова о России
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN обвинил США в разжигании конфликта на Украине. Также рок-музыкант назвал роль СССР в победе над нацизмом решающей, а политику НАТО по отношению к России — лживой.
Ведущий: На последнем концерте вы показали зрителям подборку военных преступников, среди которых была фотография Джо Байдена с подписью: "Все только начинается". О чем речь?
Роджер Уотерс: Почему в этой подборке оказался Байден?
— Да.
— Хотя бы потому, что он подливает масла в огонь на Украине. Это страшное преступление. Почему бы Соединенным Штатам не подтолкнуть президента Зеленского к переговорам и остановить этот ужасный, чудовищный конфликт? Гибнет множество людей, мы ведь даже точных цифр не знаем.
— Вы обвиняете не ту сторону, переворачиваете все с ног на голову.
— Знаете, когда начинается какой-то конфликт, нужно первым делом обращаться к истории. Вы можете сказать, что он начался сейчас, или, например, в 2008. Нынешняя ситуация есть действие и противодействие. Ведь НАТО приблизилась вплотную к границам России, хотя обещала этого никогда не делать, когда Горбачев вел переговоры о выводе СССР из Восточной Европы.
— Раз вы делаете подобные заявления, позвольте спросить: а что насчет нашей роли освободителей? Из всех людей…
— Да не играли вы никакой роли освободителей!
— Вторая мировая война… Да ладно, а как же ваш отец, который погиб тогда?
— Вы вступили во Вторую мировую войну только из-за Перл-Харбора. Вы были в полнейшей изоляции до того печального и страшного дня в 1945 году.
— Я бы поспорил: мы и до этого собирались вступить [в войну], а это нас спровоцировало. Но слава богу, США вмешались, так ведь? Ваш отец погиб во время Второй мировой. Слава богу, что США…
— Слава богу, русские к тому времени уже почти выиграли чертову войну! Не забывайте, что 23 миллиона русских погибло тогда, защищая нас с вами от нацистской угрозы!
— Вы не считаете, что русским неплохо бы усвоить урок Второй мировой и не начинать никаких спецопераций на Украине?
— Знаете, Майкл, я бы посоветовал вам отправиться почитать книги, а потом прикинуть, как поступили бы Соединенные Штаты в том случае, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике и Канаде!
— Китайцы в данный момент слишком заняты осадой Тайваня.
— Никого они не осаждают, Тайвань – часть Китая! Этот факт признан всем международным сообществом с 1948 года. Если вы не в курсе, значит, мало читаете. Идите почитайте об этом!
— Ладно. Мы хоть с чем-то разобрались здесь сегодня?
— Нет. Вообще-то да. Точнее, нет, потому что вы верите своей пропаганде, пропаганде вашей стороны.
— Вы называете это пропагандой?
— Тайвань. Нельзя говорить о правах человека или о Тайване, если не читал книг на эту тему.
— Роджер, если говорить о правах человека, китайцы возглавляют список их нарушителей. Почему всегда именно pападный мир…
— Это они какой-то ваш список возглавляют. Китайцы не вторгались в Ирак и не убивали миллион человек в 2003 году. Фактически, если мне не изменяет память… погодите минутку… Куда китайцы вообще вторгались, кого убивали?
— Самих себя.
— Черт подери, это полный бред! Полнейший. Вам точно стоит пойти почитать что-нибудь, только нормальное.
— Моя проблема в том, что я читаю слишком много аннотаций к вашим аудиозаписям. Спасибо вам за это.
— Спасибо за беседу.
— Мне приятно.
— И мне.
— Ха-ха. Бог мой, какой же вы все-таки скандалист.
— Не называйте меня так.
— Как?
— Богом.