Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет - Кремль

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи в настоящий момент нет", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении такой встречи в Стамбуле.

Песков пояснил, что встреча Путина и Зеленского "возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков".

При этом он отметил, что "украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет".