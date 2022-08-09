Войти
Интерфакс-АВН

Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет - Кремль

399
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи в настоящий момент нет", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении такой встречи в Стамбуле.

Песков пояснил, что встреча Путина и Зеленского "возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков".

При этом он отметил, что "украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
12.07.2022
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию на Украине, тему вывоза зерна по Черному морю - турецкие СМИ
24.02.2022
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили по телефону вопросы безопасности и признание РФ независимости ЛНР и ДНР
13.12.2021
«Если Россия не поставит оружие Турции - это сделают другие»
29.09.2021
Крым – наш, Идлиб – сирийский
04.09.2019
Будущее Турции в руках Москвы
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 08:31
  • 32
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 07:39
  • 30017
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 07:23
  • 50
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя
  • 08.08 18:42
  • 71
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.08 18:27
  • 85
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 15:51
  • 3
В МИД РФ считают, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе
  • 08.08 13:45
  • 42
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 08.08 12:51
  • 1
Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине
  • 08.08 12:49
  • 3
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 08.08 11:48
  • 1
Расширенная ШОС существенно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по ВВП
  • 08.08 08:15
  • 71
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо