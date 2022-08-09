Российские производители представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжире в рамках АрМИ-2022

ЦАМТО, 8 августа. Российская команда принимает участие в международном конкурсе "Десантный взвод", где наши десантники продемонстрируют свои умения на соревнованиях между 13 странами.

Наряду с этим, на территории дома офицеров в городе Блида Алжирской Народной Демократической Республики пройдет выставка новейших разработок парашютных систем.

Российские производители совместно с Министерством обороны представят парашютную систему специального назначения "Тандем-400", дальномер "Стайер-2", "Беркут", десантный парашют "Кадет 100Д", электронный страхующий парашютный прибор, электронную парашютную страхующую систему, новую запасную парашютную систему З-7 и линейку спортивных парашютных систем.

Также на выставке будут представлены парашютные системы, используемые в Алжире и других странах-участницах конкурса. Так представители различных государств смогут ознакомиться с разработками своих союзников, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.