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ЦАМТО

Российские производители представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжире в рамках АрМИ-2022

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Высотная парашютная система «Стайер»
Высотная парашютная система «Стайер».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 8 августа. Российская команда принимает участие в международном конкурсе "Десантный взвод", где наши десантники продемонстрируют свои умения на соревнованиях между 13 странами.

Наряду с этим, на территории дома офицеров в городе Блида Алжирской Народной Демократической Республики пройдет выставка новейших разработок парашютных систем.

Российские производители совместно с Министерством обороны представят парашютную систему специального назначения "Тандем-400", дальномер "Стайер-2", "Беркут", десантный парашют "Кадет 100Д", электронный страхующий парашютный прибор, электронную парашютную страхующую систему, новую запасную парашютную систему З-7 и линейку спортивных парашютных систем.

Также на выставке будут представлены парашютные системы, используемые в Алжире и других странах-участницах конкурса. Так представители различных государств смогут ознакомиться с разработками своих союзников, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Алжир
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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