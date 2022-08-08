Имя девушки – командира экипажа санавиации Ростеха будет внесено в Книгу рекордов России

В августе состоится официальное внесение в Книгу рекордов России имени 21-летней Алисы Куквиновой. Самая молодая в России командир экипажа двудвигательного вертолета работает в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день она провела за штурвалом в общей сложности 550 часов.

Алиса Куквинова мечтала о полетах с детства. Еще в школе она освоила управление двумя видами летательных аппаратов – четырьмя типами самолетов и автожиром – гибридом самолета и вертолета, на котором самостоятельно поднялась в воздух в 13 лет. Потом было летное училище в Омске, где девушка добавила к своим навыкам умение управлять различными типами вертолетов. Год назад мечта стать профессиональным пилотом исполнилась – Алиса получила приглашение от Национальной службы санитарной авиации Ростеха и за короткий срок прошла путь от стажера до командира экипажа санитарного вертолета.

«В санитарной авиации нет понятия «слабый пол». Девушки проходят подготовку и сдают летные нормативы наравне с мужчинами. В 21 год Алиса Куквинова, несмотря на юный возраст, стала пилотом-профессионалом, по праву получила звание командира экипажа санитарного вертолета и заслужила уважение старших коллег. Ее личный рекорд – это рекорд всей санитарной авиации России, он демонстрирует упорство, профессионализм и верность выбранному пути. Убежден, что высокой оценки достойны все экипажи НССА без исключения – они каждый день спасают жизни людей там, куда медикам добраться по земле было бы непросто», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Мой прадед был авиамехаником, один дедушка служил военным летчиком, сражался во Второй мировой войне, второй был штурманом круизного лайнера. Отец – капитан корабля, правда, не воздушного, а морского. Так что, наверное, это судьба – управлять техникой, выполнять полеты и перевозить людей. В семь лет я совершила прыжок с парашютом, возможно, именно это дало мне импульс к выбору будущей профессии. А что касается рекорда, я отношусь к этому спокойно. Это не моя заслуга, а всех, кто мне помогал и кто верил в меня – моего отца, инструкторов, моих преподавателей и коллег из НССА. Кстати, выяснилось, что у меня наименьший возраст командира двудвигательного вертолета не только в России, но и в мире. Ко мне обращались с предложением о внесении в Книгу рекордов Гиннесса, но я отказалась», – рассказывает Алиса Куквинова.

В дальнейших планах командира Куквиновой – войти в отряд космонавтов Роскосмоса. И первые шаги в этом направлении Алиса уже сделала. Ее заметили и пообещали пригласить в момент начала отбора в отряд для прохождения длительных многоступенчатых испытаний.

Национальная служба санитарной авиации была создана в рамках федерального проекта, который реализуется Минздравом, Минпромторгом России и Госкорпорацией Ростех на основе поручения президента России. Проект предусматривает создание парка санитарных вертолетов, 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливозаправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тыс. учреждений здравоохранения.

В 2022 году НССА стабильно обеспечивает выполнение полетов по заданиям санитарной авиации в Сахалинской, Новосибирской, Свердловской, Воронежской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Самарской, Астраханской, Курской и Рязанской областях, Республиках Бурятия и Калмыкия, Республике Дагестан и Чеченской Республике, Ставропольском, Камчатском и Приморском краях, Чукотском автономном округе и других регионах. В мае текущего года зона обслуживания НССА возросла до 39 регионов.