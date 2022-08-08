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Интерфакс-АВН

Выведенные на орбиту Индией спутники утеряны, скоро сойдут с орбиты - ISRO

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Дели. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Спутники EOS-2 и AzaadiSAT, в воскресенье выведенные на орбиту индийской ракетой-носителем Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), утеряны и в скором времени сойдут с орбиты, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

"Ракета показывала себя очень хорошо на протяжении всей миссии, и когда она, наконец, достигла орбиты высотой 356 км, произошло отделение спутников - EOS-2 и AzaadiSAT. Однако впоследствии мы заметили аномалию в выведении спутников на орбиту. Аппараты были выведены на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты. Нашей намеченной орбитой была круговая орбита высотой 356 км, однако ракета смогла вывести спутник на орбиту с апогеем 356 км (самая дальняя от Земли точка орбиты) и перигеем 76 км (ближайшая к ней)", - отметил в своём обращении по результатам запуска Соманат.

Он подчеркнул, что специалисты выявили причину аномалии, они планируют детально исследовать её, чтобы внести корректировки в следующие запуски ракеты.

"Проблема в основном связана с логикой ракеты, с помощью которой возможно определить неисправность датчика и принять меры по устранению неисправности", - объяснил глава организации.

По его словам, спутники не смогут долго находиться на орбите и в настоящий момент постепенно сходят с неё, чтобы затем вернуться в атмосферу. Он отметил, что "аппараты больше не могут быть использованы".

Ракета была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны, в 09:18 по местному времени.

Ракета отправила на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-2 массой 145 кг. Аппарат предназначен для съёмки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. В случае успеха миссии он должен бы был собирать данные о климатических аномалиях и формировать изображения, которые могли бы быть использованы специалистами в различных областях: охране окружающей среды, лесном и сельском хозяйствах, почвоведении и гидрологии.

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Индия
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