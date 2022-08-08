Минобороны РФ сообщило о ликвидации под Николаевом крупного арсенала с боеприпасами из стран НАТО

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные сообщили об уничтожении в Николаевской области Украины арсенала, в котором находилось 45 тыс. тонн боеприпасов из стран НАТО.

"Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Помимо этого, уничтожено пять складов боеприпасов, один из которых был в цеху "Свято-Ильинского машиностроительного завода" в районе Дачное (Донецкая народная республика), сказал Конашенков.

Также он заявил об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1" в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР).

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. В начале июля Минобороны РФ сообщило, что территория ЛНР взята российскими войсками под контроль.