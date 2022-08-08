Индийская ракета не смогла вывести спутник дистанционного зондирования Земли на заданную орбиту

Дели. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) не смогла вывести спутник дистанционного зондирования Земли EOS-2 и малый кубсат AzaadiSat на изначально намеченную орбиту, запуск завершился частичным успехом, сообщила в воскресенье Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Оба спутника выведены на орбиту, однако орбита, на которую они были выведены, - ниже, чем ожидалось, что делает её нестабильной", - говорится в сообщении организации.

В организации отметили, что все ступени отработали штатно, однако после включения двигателя четвёртой ступени была зафиксирована потеря данных. Причину её возникновения изучают специалисты.

Ракета-носитель была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны, в 09:18 по местному времени (06:48 МСК).

Ракета вывела на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-2 массой 145 кг. Аппарат предназначен для съёмки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Среди его задач: сбор данных о климатических аномалиях и формирование изображений, которые могут быть использованы специалистами в различных областях: охране окружающей среды, лесном и сельском хозяйствах, почвоведении и гидрологии.