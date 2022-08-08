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Военное обозрение

Пентагон заявил о многократном увеличении китайского ядерного арсенала

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Источник изображения: topwar.ru

В США обеспокоились темой наращивания военной мощи КНР, причем более всего Америку пугает увеличение ядерного потенциала Китая. Как заявил на прошедшем в пятницу брифинге заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, Пекин якобы намерен увеличить количество ядерных боеголовок в разы.

Китай находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами - в три или даже в четыре раза

— сообщил представитель Пентагона, не уточнив, откуда у американских военных такие сведения.

По словам Кола, ранее Пекин заявлял о готовности обсуждать вопросы стратегической стабильности с Вашингтоном, но сейчас в США «не видят действительной готовности Китая к такой работе». При этом, со слов представителя Пентагона, Америка «не хотела бы сползания к конфликту с КНР».

Одна из хороших вещей, которые мы видели в ситуации вокруг Тайваня, — не было ядерных угроз со стороны Китая

— добавил военный чиновник.

Примечательно, что заявление представителя Пентагона прозвучало сразу после того, как директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин объявил, что именно США, обладающие огромным ядерным потенциалом, несут угрозу миру. При этом китайский дипломат добавил, что Пекин не участвовал и не собирается участвовать в гонке вооружений, а свой ядерный арсенал поддерживает «на минимальном уровне, необходимом для защиты национальной безопасности».

На фоне обострения тайваньского кризиса, в развязывании которого КНР обвиняет США, Пекин полностью прекратил контакты с Вашингтоном по линии военных ведомств. Очевидно, что такая ситуация в Пентагоне воспринимается весьма болезненно, для чего и звучат такие голословные обвинения.

К слову, информация о военных разработках, количестве любых вооружений НОАК в Китае строжайше засекречена. Сомнительно, что в Пентагоне даже знают сколько и какого вида ядерных боеприпасов есть у КНР. Тем более странно звучат такие прогнозы об увеличении ядерных вооружений в разы. Даже если такое и произойдет, вряд ли власти Китая станут информировать США об этом. Тем более, как считает Дин Тунбин, именно США не желают вести диалог с Китаем по контролю над вооружениями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
Ядерный щит
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