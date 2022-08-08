СК считает, что точность попадания по СИЗО Еленовки подтверждает, что это спланировали ВСУ

В ведомстве сообщили, что в изоляторе содержались пленные участники батальона "Азов", которые были допрошены и дали показания, изобличающие украинских националистов в жестоких преступлениях

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Точность попадания ракет по СИЗО в Еленовке подтверждает, что эти действия были заранее спланированы украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства подтверждают, что это были заранее спланированные действия киевских силовиков с целью уничтожения свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в изоляторе содержались пленные участники батальона "Азов" (запрещен в РФ), которые уже были допрошены и дали показания, изобличающие украинских националистов в жестоких преступлениях. "Они будут положены в основу обвинения и в последующем использованы в качестве доказательства в судебной инстанции", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что украинская сторона применила артиллерийское дальнобойное вооружение НАТО, в том числе реактивную систему залпового огня HIMARS, при ударе по СИЗО в Еленовке. Удар был нанесен в ночь на 29 июля непосредственно в блок, где располагались 193 человека, большинство - члены полка "Азов". В результате обстрела поврежден один блок изолятора, погибли 50, ранены 73 военнопленных и пострадали восемь сотрудников СИЗО.