Войти
ТАСС

СК считает, что точность попадания по СИЗО Еленовки подтверждает, что это спланировали ВСУ

276
0
0
Последствия обстрела следственного изолятора в Еленовке со стороны ВСУ
Последствия обстрела следственного изолятора в Еленовке со стороны ВСУ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова

В ведомстве сообщили, что в изоляторе содержались пленные участники батальона "Азов", которые были допрошены и дали показания, изобличающие украинских националистов в жестоких преступлениях

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Точность попадания ракет по СИЗО в Еленовке подтверждает, что эти действия были заранее спланированы украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства подтверждают, что это были заранее спланированные действия киевских силовиков с целью уничтожения свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в изоляторе содержались пленные участники батальона "Азов" (запрещен в РФ), которые уже были допрошены и дали показания, изобличающие украинских националистов в жестоких преступлениях. "Они будут положены в основу обвинения и в последующем использованы в качестве доказательства в судебной инстанции", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что украинская сторона применила артиллерийское дальнобойное вооружение НАТО, в том числе реактивную систему залпового огня HIMARS, при ударе по СИЗО в Еленовке. Удар был нанесен в ночь на 29 июля непосредственно в блок, где располагались 193 человека, большинство - члены полка "Азов". В результате обстрела поврежден один блок изолятора, погибли 50, ранены 73 военнопленных и пострадали восемь сотрудников СИЗО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
Похожие новости
20.07.2022
Беспилотник НАТО заметили над Черным морем на фоне угроз Киева вернуть Крым
05.07.2022
Освобождение ЛНР поставило перед Западом сложный вопрос
29.06.2022
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
17.06.2022
Гранаты не той системы. Почему ВСУ не может использовать оружие НАТО
16.06.2022
США наступили на Украине на старые грабли
26.11.2020
Переброска американской РСЗО в Румынию и проведенные стрельбы являются не более чем рядовым тактическим эпизодом учений
03.04.2013
Ураганный огонь по площадям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт