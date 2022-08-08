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Газета.ru

«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»

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Во время учений народно-освободительной армии Китая (НОАК) у восточного побережья Тайваня, 4 августа 2022 года
Во время учений народно-освободительной армии Китая (НОАК) у восточного побережья Тайваня, 4 августа 2022 года.
Источник изображения: Eastern Theatre Command/Reuters

Капитан 1 ранга Василий Дандыкин предрек Китаю "большие потери" в случае войны с Тайванем

Визит конгрессмена США Ненси Пелоси в Тайбэй спровоцировал обострение отношений Китая и Тайваня. Пекин поднял в небо самолеты, отправил корабли к острову. Вероятность вооруженного конфликта между КНР и Тайванем сейчас высока. «Газета.Ru» разбиралась, как может выглядеть война между Китаем и Тайванем.

Китай в ответ на визит на Тайвань Пелоси отреагировал учениями и стрельбами в Тайваньском проливе, которые британская The Times назвала «беспрецедентными по своей масштабности».


Корабли ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая провели маневры в условиях, максимально приближенных к боевым, - было выпущено девять ракет в сторону острова, часть из них упала в японских водах. В Пекине проигнорировали предупреждения о том, что просчет во время боевых стрельб может спровоцировать полноценные боевые действия.

В маневрах задействованы ракетные эсминцы и фрегаты, входящие в состав Восточной зоны боевого командования НОАК. Корабли демонстративно прошли через проливы Тайдун, Баши, которые соединяют Южно-Китайское и Филлипинские моря, и проследовали через Тайваньский пролив. В учениях принимают участие как надводные корабли, в том числе два авианосца, так и стратегическая и морская авиация, а также войска береговой обороны.

В этом регионе остается американский авианосец «Дональд Рейган» и поддерживающие его боевые корабли, которые считаются сдерживающим фактором для действий Китая. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что Вашингтон «не выступает за предоставление Тайваню независимости».

«Соединенные Штаты, которые планомерно накачивали оружием Тайвань все последние годы, хотят традиционно остаться над схваткой, - рассказал «Газете.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, специалист по китайскому военно-промышленному комплексу Василий Кашин. - Вашингтон никогда не решится на открытое противостояние с Пекином, поскольку это ядерная держава, обладающая мощным военным потенциалом».

Теоретически военный конфликт Китая с Тайванем возможен, считает Кашин, но боевые действия ни для одной из сторон не будут «безусловно победоносными».

Численность и вооруженность НОАК гораздо выше, чем армии Тайваня. Вооруженные силы КНР - 3 млн человек, Тайваня - 169 тыс. Соотношение самолетов - 3300 против 500, кораблей - 86 против 26, подводных лодок - 59 против 4.

При этом у Тайваня мощная система ПРО. Это не только американские системы Patriot, но и собственные разработки «Тяньгун-1», «Тяньгун-2» и «Тяньгун-3». По своим характеристикам они не хуже Patriot. Так, «Тяньгун-3» работает на высоте 30 тыс. м, а Patriot - на 24 тыс. «Это означает, что ракетный удар Пекина не будет гарантированно эффективен», - объяснил Кашин.

Тайвань при этом продолжает наращивать вооружения. Месяц назад Тайбэй подписал соглашение о закупках американских вооружений - ракетных систем Lockheed Martin M142 HIMARS (РСЗО, способная запускать и баллистические ракеты), а также подвижные береговые противокорабельные комплексы Boeing Harpoon Coastal Defense Syasems (ракеты «Гарпун»).

«Атаковать Тайвань силами флота, с помощью морского десанта или береговых подразделений, Китаю сейчас крайне не выгодно, - сказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1 ранга запаса Дандыкин. - Будут большие потери, будет негативная международная реакция, будут санкции со стороны США и, как вариант, столкновение с американскими кораблями. Да и у самого Тайваня есть пара десятков эсминцев и фрегатов, которые выступят против китайских ВМС. Да, по авиации они проиграют, Китай располагает мощной авиационной истребительной и стратегической группировкой, но наземная операция наткнется на мощное сопротивление».

Эксперт добавил, что в случае военной операции Пекину нужно будет использовать десант, а буквально все побережье Тайваня «перенасыщено» артиллерией.

«Кроме того, оно очень неудобное для штурма, открытое и возвышенное, у десанта будут огромные потери. Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными. Это если США не вмешаются. А если вмешаются, то война может стать мировой», - резюмировал Дандыкин.

Виктор Сокирко


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Китай
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Тайвань
Филиппины
Продукция
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Patriot ЗРК
Тяньгун-1
Тяньгун-2
Тяньгун-3
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1 комментарий
№1
08.08.2022 05:47
Китайцы (КНР) не будут развязывать гражданскую (по их мнению) войну, хотя, вне всякого сомнения, и победят в ней - силы СЛИШКОМ не равны.

Упоминать при оценке вероятности вооруженного конфликта HIMARS и Harpoon - дурацкая идея.
HIMARS, как и любая РСЗО, ОЧЕНЬ ПЛОХО подходит для удара по подвижным целям (да и дальность ракет M31 относительно невелика - примерно 70 км ), а Harpoon - ПКР, эффективная либо по незащищенной ПРО цели, либо при их массовом применении (против одной защищенной цели).
А если учесть, что Тайвань находится в зоне действия и ОТР, и авиации КНР, то и говорить просто не о чем. Ширина Тайваньского пролива в среднем  - порядка 200-250 км. Армия КНР - в случае войны - может уничтожить описанную Дандыкиным береговую оборону Тайваня вообще без  использования как флота, так и авиации. И никакие Patriot'ы (и им подобые системы ПРО)этому не помешают. Для сведения Дандыкина (точнее, автора этой статьи): основное ограничение систем ПРО в смысле возможностей по перехвату - это не высота полета атакующих ракет, а их скорость.

Напоминаю, что ракетные системы с дальностью до 500 км вообще не подпадают  ни под какие ограничения.
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