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ЦАМТО

Расчеты БЛА "Орлан-10" осуществляют поиск и разведку целей в ходе проведения СВО на Украине

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БПЛА «Орлан-10»
БПЛА «Орлан-10».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 5 августа. Расчеты БЛА подразделений ВВО осуществляют поиск и разведку целей с последующей выдачей целеуказаний для артиллерийских и ракетных подразделений. Видеоролик представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в комментарии Минобороны к видеоролику, находясь на боевом дежурстве, расчеты БЛА "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Расчеты БЛА фиксируют и передают в пункты управления наших войск места нахождения вооруженных формирований украинского режима, которые размещают свои позиции, склады, вооружение и технику в жилых секторах и на объектах гражданской инфраструктуры.

Помимо боевых задач, беспилотники осуществляют контроль за коридорами, по которым идет эвакуация беженцев, и маршрутами следования колонн с гуманитарным грузом для жителей Донбасса.

"При выполнении очередного полета мы обнаружили батарею РСЗО противника", – рассказывает техник расчета БЛА "Орлан-10" Сергей.

"Как только мы начали подавать ее под огневое поражение, корректировать огонь артиллерии, противник включил средства радиоэлектронной борьбы для противодействия БЛА, пытались наш заглушить", – продолжил Сергей.

"Благодаря тому, что на наших беспилотниках стоит новая система шумоподавления, у них ничего не получилось. Огневую точку противника мы успешно уничтожили. Мы уже получили необходимые навыки для работы в такой сложной радиообстановке", – подытожил он.

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Минoбороны РФ
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БПЛА
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