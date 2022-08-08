Цвет опасности – желтый. Спецоперация на Украине затягивается

В Запорожской области небольшой городок под названием Энергодар. Входит в состав Васильевского района. До административно-территориальной реформы 2020 года был городом областного значения с населением на начало 2011 года в 54 тыс. человек. Стоит он на левом берегу Днепра, на побережье Каховского водохранилища. Площадь территории – 63,5 кв. км. Расположенные в городе электростанции вырабатывают около четверти производимой на Украине электроэнергии.

Жители Энергодара в последнее время не раз подвергались бомбежкам, унижениям, посягательствам на их жизнь. Многие по нескольку недель перебивались с хлеба на воду. И вот Россия решила оказать гуманитарную помощь, направив в Энергодар автомобильную колонну с продовольствием.

Казалось бы, этот акт можно только приветствовать по обе стороны боевого соприкосновения. Тем более режиму Зеленского, который якобы так сильно печется о своих гражданах и их благополучии.

ГУМАНИТАРНЫЙ ОГОНЬ

Но 30 июля украинские военные нанесли удар по колонне, доставившей гуманитарный груз для жителей города. Причем проделали это подло, как будто из-за угла, поскольку провели эту террористическую акцию (а нападение на гражданских лиц ничем иным назвать нельзя) под покровом ночи с помощью беспилотников.

У иностранных беспилотников (БЛА) есть системы ночного видения и позиционирования, которые позволяют видеть передвижение колонн техники по дорогам в ночное время. А более точные координаты им могли подкинуть с одного из американских спутников, постоянно висящих над районами боевых действий.

БЛА, оснащенные взрывными устройствами, нанесли удар по стоянке автомобилей гуманитарной колонны. Выбран был момент, когда водители отдыхали. И хотя пострадавших каким-то чудом не оказалось, автомобили полностью уничтожены вместе с продовольствием.

Более того, повреждены соседние жилые дома, здание гостиницы, общежитие Запорожской АЭС. Замышлявшим и исполнявшим эту акцию не было жалко ни груз, ни гражданских водителей, ни мирных жителей, ни работников АЭС. Что это, как не беспредел?

Кто-то скажет: ночь есть ночь, могли ошибиться. Но, во-первых, на автомобили были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии. Во-вторых, причем тут три многоквартирных дома и продовольственный магазин, которые тоже попали под раздачу?

Глава администрации региона Евгений Балицкий пообещал, что инфраструктуру восстановят в кратчайшие сроки. Но вопрос в том, как предупредить подобное. И тут опять всплывает проблема нейтрализации не только бнспилотников, но и американских дальнобойных реактивных систем HIMARS и М777.

Днем ранее, 29 июля, глава Запорожья заявил об ударе ВСУ из HIMARS по железной дороге. По словам Балицкого, были разбиты три ветки полотна в 600 м от станции и три ветки на расстоянии в 300 м. К тому же накануне из-за обстрела ВСУ был уничтожен зерновой склад в городе Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром.

Увы, это не первый случай атаки националистов на гуманитарные колонны. В апреле 2022 года одна из них под Белгородом попала под обстрел, когда возвращалась из Харьковской области. Огонь по нашим волонтерам велся прицельно. В оптику прицелов военные ВСУ видели, что стреляют по гражданским людям. А в мае колонна беженцев была обстреляна украинскими боевиками, которые открыли огонь по людям, следовавшим из Волчанска в Харьков. Погибли два человека, несколько получили ранения.

А 31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь, где введен «желтый» уровень террористической опасности. И опять обстрел велся с помощью беспилотника, который атаковал штаб Черноморского флота. Хлопок раздался во дворе объекта в 6.00. Ранены шесть человек.

Украинские националисты сделали это в День Военно-морского флота. Все массовые праздничные мероприятия в городе были отменены.

ГЛАЗА И УШИ

Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. По сообщению Минобороны, высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. Полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, которую готовили к отправке на Донбасс на полигоне близ села Лютеж Киевской области. Критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, которая восстанавливала боеспособность в Черниговской области на полигоне Гончаровское.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Только за сутки поражены: установка ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ близ райцентра Константиновка в ДНР. А также живая сила и военная техника противника еще в 275 районах.

Российскими средствами ПВО за те же сутки сбиты шесть беспилотников в Харьковской области. Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня над Чернобаевкой Херсонской области и Горским в ЛНР, а также баллистическая ракета «Точка-У» в Харьковской области. Всего с начала СВО уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат.

Но речь идет об упреждении отвратительных провокаций и террористических атак на гражданское население. Для этого нам нужны свои глаза и уши в космосе, нужна радиотехническая разведка, которая способна засекать залпы дальнобойных орудий противника и мгновенно передавать их нашим войскам для ведения контрбатарейной борьбы.

Нужны дроны самого разного размера и назначения. Не только ударные, но и разведывательные беспилотники с системами автоматической и мгновенной передачи координат цели. Потому что невозможно каждую колонну с гуманитарным грузом одеть в броню и снабдить подвижными средствами ПВО.

Значит, необходимо срочно корректировать не только Государственную программу вооружения (ГПВ), которая разработана у нас до 2030 года, но и Государственный оборонный заказ (ГОЗ-2022). Ведь они теперь очевидно устарели.

Если не будут найдены ответы на эти вопросы, провокации будут продолжаться. И вот тому новое подтверждение. В ночь на 30 июля киевским режимом была целенаправленно совершена еще одна кровавая акция.

По следственному изолятору в поселке Еленовка близ Волновахи, где содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов» (запрещено в РФ). Удар нанесен из американской реактивной системы HIMARS. Погибли 50 и ранены 75 военнопленных. Ранения получили 8 сотрудников изолятора. Понятно, что эта провокация совершена с целью запугивания украинских военных и предотвращения их сдачи в плен. Но факт остается фактом: режим Зеленского уже бьет прямо по своим, по самым отмороженным националистам, боевикам «Азова».

Увы, мы пока не в силах исключить такие провокации. Даже быстро нарастить выпуск БЛА не удается. Многое упирается в микрочипы, оптику, двигатели для дронов. А также в работу различных смежников, инерцию чиновного аппарата, принятие Госдумой законов на дополнительное финансирование ГПВ и ГОЗ.

Средств разведки тоже не хватает. Мы понимаем, что украинский кризис затягивается, молниеносного решения проблемы не получилось. Значит, надо выстраивать долгосрочные программы переоснащения армии, нашей космической группировки, Сухопутных войск.

СВЕРХУ ВИДНО

«В условиях современных боевых действий важнейшим критерием является время и неотвратимость ответного удара по огневым средствам противника, – говорит ветеран войск ПВО подполковник в отставке Михаил Кубраков. – Непрерывный контроль воздушно-космического пространства выполняют радиолокационные и космические средства ВКС, одной из задач которых должно быть определение координат точки пуска тактических и оперативно-тактических ракет, РСЗО, выстрелов дальнобойных гаубиц типа М777, HIMARS, точек пуска крылатых ракет».

То есть нужно подключать к решению задач космос, победа на земле зарождается там. С решения этих вопросов начинали и американцы в Ираке. А как это все работает у нас, пока доподлинно неизвестно.

Мой собеседник подполковник Кубраков служил в войсках системы предупреждения о ракетном нападении на станции «Дарьял» алгометристом. Он считает, что в составе (боекомплекте) комплексов ПВО средней и большой дальности должны быть специальные управляемые ракеты, выстреливающие в расчетную точку пуска огневого средства противника с возможностью коррекции траектории на конечном участке полета. Для этого могут быть использованы:

– каталог изображений и распознавания огневых средств противника;

– системы «подсветки» и передачи координат от беспилотников.

Подобные ракеты для совместимости целесообразно создать на базе зенитных управляемых ракет, сохранив весогабаритные и скоростные характеристики. Отличие может быть только в системе наведения и боевого управления. Должен быть доработан и программно-алгометрический комплекс с целью максимальной автоматизации и сокращения времени удара.

Насколько уместны и целесообразны эти предложения – решать специалистам. Но нельзя ничего отбрасывать с ходу, поскольку многие изобретения воспринимались изначально как абсурдные.

ПРОВОКАЦИИ БУДУТ

Что спецоперация на Украине задает вопросы и подкидывает проблемы – подвергать сомнению уже не приходится. Нужно перестраивать всю систему управления страной, и прежде всего оборонно-промышленным комплексом. Никто не призывает переводить всю промышленность на мобилизационные рельсы. Но так, как раньше, по словам президента Путина, уже не будет.

Преступления ВСУ будут продолжаться. По словам начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, в Артемовске (ДНР) боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать. После чего киевские власти по уже отработанному сценарию обвинят российские ВС в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам. В случае реализации этой провокации в зоне затопления окажутся жилые кварталы города с населением более 35 тыс. человек.

В Днепропетровске на территории индустриального училища и в здании общежития университета украинские подразделения территориальной обороны оборудовали склады боеприпасов. При этом эвакуация жителей из соседних домов умышленно не проводится. Эти факты в очередной раз показывают полное пренебрежение киевскими властями международным гуманитарным правом. И противопоставить этому можно только веру в правоту нашего дела. Враг будет разбит, победа будет за нами.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель.