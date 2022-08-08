"Роскосмос" не будет предпринимать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

Хьюстон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" определит дату выхода из проекта МКС на основании анализа технического состояния станции, это может быть как 2025, так и 2030 год, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Что касается заявления про 2024 год - ну это особенности перевода, но то что было сказано про выход России после 2024 года, это означает, что до 2024 года никаких резких шагов не будет. И 2025 год - после 2024 года, 2028 - это тоже после 2024 года, и 2030 год. Конкретное решение по выходу будет приниматься исходя из ее технического состояния", - сказал Крикалев на пресс-конференции в четверг. 29 июля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия после 2024 начнёт прорабатывать вопрос выхода из проекта МКС, но точная дата будет определена с учётом технического состояния станции. При этом, процесс завершения работы на МКС должен быть синхронизирован с началом работы новой Российской орбитальной станции.

26 июля Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, основным приоритетом деятельности госкорпорации в пилотируемой космонавтике станет создание новой орбитальной станции.

В июне Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", говорил, что возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

19 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" не хочет прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. "Что касается МКС - мы не хотим бить все горшки", - сказал он.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Крикалев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация пока не определила свою позицию по поводу продления эксплуатации МКС.

30 апреля Рогозин заявлял, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.