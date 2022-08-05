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ТАСС

Пограничники - участники СВО получили статус ветеранов боевых действий

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Российские пограничники
Российские пограничники.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Полегенько

Госдума приняла закон 15 июля сразу в трех чтениях

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, "речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих Федеральной службы безопасности, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указывал, что нормы закона распространяются "на правоотношения, возникшие с 24 февраля".

В свою очередь один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС подчеркнул, что предоставление российским военнослужащим дополнительных правовых и социальных гарантий является "приоритетным направлением законотворческой деятельности" комитета.

Закон был принят Госдумой 15 июля сразу в трех чтениях. Это заседание было внеочередным, решение о его проведении было принято в начале недели. Изначально на мероприятии планировалось рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики. Позже в повестке появился такой вопрос, как утверждение Дениса Мантурова на посту вице-премьера - главы Минпромторга. Эта должность была введена указом президента РФ Владимира Путина 12 июля. Согласно закону, заместители председателя правительства РФ назначаются на должность президентом после утверждения их кандидатур Государственной думой.

Также на пятничное заседание был вынесен ряд законов. Как пояснял Володин, инициативы, которые Госдума обсуждала 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации. В соответствии со статьей 106 Конституции РФ к таким относятся вопросы бюджета, налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации, статуса и защиты государственной границы Российской Федерации, а также войны и мира. 

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