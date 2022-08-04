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Объединенная судостроительная корпорация откроет новые инженерные классы в трех регионах России

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Академик Александров
Спущенное на воду строящееся на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звёздочка" океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183. Северодвинск, 16.05.2017.
Источник изображения: Олег Кулешов / kuleshovoleg.livejournal.com

Объединенная судостроительная корпорация откроет новые инженерные классы в образовательных учреждениях Комсомольска-на-Амуре, Северодвинска и Калининграда в сентябре 2022 года.

Инженерные классы открываются по поручению Президента Российской Федерации. Цель проекта – создание дополнительных условий для школьников в получении профильного инженерного образования.

По инициативе и при поддержке Объединенной судостроительной корпорации первые инженерные классы с акцентом на судостроение были открыты в Нижнем Новгороде в 2019 году. Партнером ОСК по проекту выступил Нижегородский Государственный Технический университет им. Р.Е.Алексеева. Классы были открыты на базе МАОУ «Школа № 79». В настоящее время в Нижнем Новгороде создан образовательный судостроительный кластер, в который входят 9 школ, 4 вуза и 4 учреждения дополнительного образования детей.

В дальнейшем при открытии инженерно-судостроительных классов в других регионах присутствия Объединенной судостроительной корпорации транслировался опыт нижегородского пилотного проекта. Для учащихся разработали специальную образовательную программу, эффективно сочетающую в себе учебную и внеурочную деятельность.

Образовательная программа инженерных классов включает в себя углубленное изучение профильных предметов физико-математического цикла. Кроме того, изучение истории судостроения, проектирование и 3D моделирование, основы бережливого производства.

Внеклассная деятельность предполагает тесное сотрудничество с судостроительными предприятиями региона – это экскурсии на производственные площадки и знакомство с музеями, встречи с заслуженными судостроителями, участие в профориентационном просветительском корпоративном проекте «Царь-плотник» и многое другое.

«Появление и развитие новых технологий и материалов, создание высокотехнологичных рабочих мест предъявляет новые требования к будущим специалистам. Для того, чтобы в скором времени к нам пришли хорошо образованные молодые люди, которые ориентируются в происходящих изменениях, подготовку кадров для отрасли необходимо начинать уже со школьной скамьи. Развитие сети инженерно-судостроительных классов ОСК в регионах помогает решать эту задачу», – отметил директор Департамента управления персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий.

МОСКВА, ОСК

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