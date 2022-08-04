США продолжат обслуживание техники ВС Тайваня – DSCA

Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год.

ЦАМТО, 3 августа. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Тайваню по открытому заказу через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO услуг технической поддержки подрядчика и поставку сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 108 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 15 июля.

TECRO обратилось к руководству США с запросом о возможности предоставления услуг технической поддержки подрядчика в рамках открытого заказа, включая несекретные запасные части и узлы в сборе для танков и боевых машин; логистическую помощь; техническую и логистическую поддержку представителей правительства США и подрядчиков; а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Продажа соответствует положениям "Закона об отношениях с Тайванем 1979 года" (Public Law 96-8).

Как заявлено, продажа соответствует интересам США в области национальной безопасности и поддержит усилия заказчика по модернизации своих вооруженных сил и обеспечению надежного оборонительного потенциала.

В уведомлении отмечается, что оказание запрошенных услуг обеспечит обслуживание бронетехники, стрелкового оружия, систем вооружения и предметов материально-технического обеспечения заказчика и повысит его возможности по противодействию существующим и перспективным угрозам. Продажа будет способствовать достижению заказчиком цели поддержания своего военного потенциала и повышения совместимости с ВС США и другими союзниками. При этом заказчик не испытает затруднений при принятии оборудования и услуг.

В уведомлении говорится, что планируемая продажа оборудования и оказание услуг поддержки не изменят военный баланс в регионе.

Основной подрядчик (подрядчики) будет определен из числа поставщиков, утвержденных Агентство логистики МО США (DLA – Defense Logistics Agency) для поставки этих комплектующих для ВС США.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.