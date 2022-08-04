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ТАСС

C Байконура по заказу Ирана 9 августа запустят cпутник "Хайям" с 16 малыми аппаратами

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Он отправится на ракете-носителе "Союз-2.1б"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Иранский спутник "Хайям" будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 9 августа. Об этом сообщили журналистам в среду в Роскосмосе.

"На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран", - отметили в госкорпорации, добавив, что аппарат был разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в Роскосмос.

Как уточнили в госкорпорации, ракета выведет также попутную нагрузку - 16 малых космических аппаратов, которые были созданы ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.

"Вместе с ним [с пуском ракеты] намечается вывести попутные российские малые спутники CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube", - пояснили в Роскосмосе.

Малые аппараты создавались в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете "Военмех" имени Д.Ф. Устинова, Научно-исследовательском институте ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Тюменском государственном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и других вузах, а также в компаниях "Геоскан", "Спутникс" и других организациях.

"Российские космические аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий реализации межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки", - сказали в госкорпорации.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что следующий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Байконур планируется в первой декаде августа. 

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Пётр Великий
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Союз-2 РН
Ядерный щит
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