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ТАСС

В МИД РФ считают, что СВО стала вехой на пути к новой расстановке сил на мировой арене

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Самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине
Самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Расклад будет во многом зависеть от хода военных действий, заявил директор департамента внешнеполитического планирования министерства Алексей Дробинин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российская специальная военная операция на Украине стала вехой на пути к новому миропорядку. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, опубликованной в среду на сайте журнала "Международная жизнь".

"Без преувеличения можно сказать, что специальная военная операция стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене. Расклад будет во многом зависеть от хода военных действий, изменений в структуре мировой экономики и параметров политического урегулирования конфликта. Когда-нибудь этот пазл сложится. А пока сама судьба опять поставила Россию в положение одного из основных творцов мировой истории", - отметил он.

По словам дипломата, Россия в настоящее время "вновь переживает переломный момент в своей более чем тысячелетней истории". "Приходится иметь дело с агрессивной реакцией части внешних игроков на абсолютно оправданные действия по защите жизненных интересов на западном направлении, - продолжил он. - Возник рукотворный кризис европейской безопасности и всего международного порядка, сформированного по итогам Второй мировой войны".

Дробинин допустил, что ситуация конфликта "скорее норма для страны с такой географией и интересами, как Россия". "Отечественные эксперты проводят разные исторические аналогии. Кто-то сравнивает нынешний этап с эпохой Алексея Михайловича Тишайшего, когда Московское государство поэтапно возвращало западнорусские земли. Другие усматривают сходство с Крымской войной, когда Россия столкнулась с невиданной ненавистью Запада", - отметил дипломат. - "Подобные параллели, при всей их условности, имеют одну общую черту - все они подчеркивают эпохальное значение происходящих событий". 

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