Обуховский завод будет производить сплав Super Duplex 25Cr - "Алмаз - Антей"

Сплав планируется использовать, в частности, при изготовлении оборудования для глубоководной добычи углеводородов

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Специалисты Обуховского завода начали освоение сплава Super Duplex 25Cr в рамках стратегического развития литейного производства, сообщила в среду пресс-служба концерна ВКО "Алмаз - Антей", в состав которого входит предприятие.

"На Обуховском заводе был осуществлен ряд опытных плавок с получением готовой продукции надлежащего качества. На базе полученных заготовок из материала Super Duplex 25Cr на участке газовой атомизации было произведено распыление с целью получения металлического порошка для ГИП (горячее изостатическое прессование)", - сказано в сообщении.

Материал Super Duplex 25Cr - это высокопрочная коррозионностойкая супердуплексная сталь ферритоаустенитного класса. Ключевой особенностью Super Duplex 25Cr является повышенная устойчивость к коррозии в условиях низких температур. Это даёт возможность изготовления нагруженных деталей и узлов для работы в сложных климатических условиях.

"Данный материал имеет более высокую прочность по сравнению с аустенитными сталями (предел текучести 550 МПа против 200 МПа), лучшее сопротивление к коррозионному растрескиванию, стойкость к точечной и щелевой коррозии, высокую устойчивость к кислотным средам", - информирует пресс-служба.

По её данным, работы специалисты Обуховского завода проводили на базе отечественного атомайзера, внедрённого в производство на предприятии в 2022 году. "Анализ полученного порошка подтвердил его соответствие требуемым параметрам эксплуатируемой среды как по физико-химическим, так и по гранулометрическим показателям", - говорится в пресс-релизе.

"Результаты этой работы будут применяться в том числе при производстве новых видов отечественной высокотехнологичной продукции в сфере изготовления оборудования для глубоководной добычи углеводородов. При этом достигнутые результаты не являются окончательным этапом в рамках освоения производства супердуплексных сталей", - отмечено в сообщении.

На заводе производят металлические заготовки из порошка, полученного методом ГИП, в качестве промежуточных изделий. В дальнейшем проводят анализ и внедрение в технологический процесс для изготовления готовых деталей. Параллельно ведётся отработка технологии выплавки материала, а также технологии распыления для повышения качественных и количественных показателей, сообщает пресс-служба.

В 2017 году на территории Обуховского завода был построен и введён в эксплуатацию новый цех стального фасонного литья, предназначенный для производства широкой номенклатуры отливок различного назначения весом от 8 кг до 2,5 тонн.