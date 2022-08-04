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Интерфакс-АВН

Глава МИД КНР: визит Пелоси на Тайвань - политическая провокация и посягательство на суверенитет Китая

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Американский политик Нэнси Пелоси
Американский политик Нэнси Пелоси.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Пекин. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Политической провокацией и посягательством на суверенитет Китая назвал начавшийся накануне визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань министр иностранных дел КНР Ван И.

"Спикер Палаты представителей США Пелоси, несмотря на серьезные предупреждения, нагло посещает китайский Тайвань. Этот акт стал серьезным нарушением принципа "одного Китая", злонамеренным посягательством на суверенитет Китая и откровенным участием в политических провокациях. Это вызывает сильное возмущение китайского народа и единое противодействие со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении министра, распространенном внешнеполитическим ведомством Китая.

Ван И подчеркнул, что "это еще раз доказывает, что некоторые американские политики стали "нарушителями спокойствия" в китайско-американских отношениях, а США - "крупнейшим разрушителем" мира и региональной стабильности в Тайваньском проливе".

Дипломат отметил, что Вашингтону "не следует строить иллюзий" относительно того, что он может воспрепятствовать великому делу воссоединения Китая". "Тайвань является частью Китая. Достижение полного национального единства - это общая тенденция и историческая неизбежность", - подчеркнул он.

Соединенные Штаты включили тайваньский вопрос в свою региональную стратегию, "создают напряженность и провоцируют конфронтацию". Это идет вразрез с тенденцией регионального развития и противоречит ожиданиям народов Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил Ван И.

"Американская сторона должна немедленно прекратить нарушать цели и принципы Устава ООН и немедленно прекратить разыгрывать "тайваньскую карту" для дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона", - призвал глава китайского МИД.

Соединенные Штаты также утверждают, что стремление Китая к воссоединению является "угрозой" Тайваню, "но главное заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос - это полностью внутренние дела Китая", отметил дипломат

Он подчеркнул, что "основой мира и стабильности в Тайваньском проливе является соблюдение принципа одного Китая".

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Китай
США
Тайвань
Компании
ООН
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