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D-Russia.ru

Утверждён перечень материалов, технологий и готовой продукции для налоговых льгот радиоэлектронной промышленности

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Радиоэлектронная промышленность
Радиоэлектронная промышленность.
Источник изображения: D-Russia.ru

Правительство своим постановлением утвердило перечни материалов и технологий, а также список готовой электронной продукции, производители и разработчики которых смогут воспользоваться льготами по страховым взносам и налогу на прибыль в рамках разработанного правительством комплекса мер поддержки отечественной радиоэлектронной отрасли, сообщает government.ru в понедельник.

В перечень технологий вошли 59 позиций, в том числе производство полупроводниковых пластин с кристаллами, инерциальных микроэлектромеханических систем, создание волоконно-оптических кабелей, технологии лазерной сварки кварцевого стекла и пьезоэлектрических генераторов. Также в него включены более 30 видов материалов, среди которых рутений в виде порошка, золотые и серебряные припои, оксиды и гидроксиды хрома и меди, аммиак и прочие.

Микроэлектроника, созданная с использованием этих материалов и технологий, необходима для широкого спектра продукции: от автомобилей, самолётов и космических аппаратов до бытовой техники.

В перечне электронной продукции 18 позиций. В него вошли в том числе смарт-карты, компьютеры, кассовые терминалы с возможностью передачи данных, жидкокристаллические телевизоры, видеокамеры, части и комплектующие коммуникационного оборудования, навигационные приборы и инструменты и пр.

Организации и предприятия, которые специализируются на разработке и производстве такой продукции, смогут платить налог на прибыль по ставке в 3%. Для них также предусмотрен льготный тариф страховых взносов – 7,6%.

Эти меры поддержки – часть так называемого налогового манёвра 2.0, разработанного для стимулирования развития отечественной радиоэлектронной отрасли в условиях внешних ограничений. Изменения в часть вторую Налогового кодекса были приняты в июле 2022 года.

Меры поддержки должны позволить расширить выпуск собственной радиоэлектроники на фоне введённых запретов на импорт и повысить её конкурентоспособность, говорится в сообщении.

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